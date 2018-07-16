لاعبو نادي النجدة يتألقون ويحصدون ثمان ميداليات ملونة

في ختام منافسات بطولة الأندية العربية للمواي تاي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أختتم نادي النجدة الرياضي مشاركته في منافسات البطولة العربية للأندية بالمواي تاي التي جرت احداثها في العاصمة الاردنية عمان خلال الفترة من العاشر ولغاية السادس عشر من الشهر الحالي بمشاركة (32) ناديا يمثلون دول (الاردن، العراق، فلسطين، لبنان، الجزائر، ليبيا، الامارات، السعودية، البحرين والكويت)، حيث مثل العراق فيها نادي النجدة الرياضي صاحب لقب بطولة الاندية العراقية الاخيرة.

هذا وشارك وفدنا بثمانية لاعبين فقط حصلوا جميعهم على الميداليات، حيث تمكنوا ابطال نادي النجدة من الحصول على خمسة ميداليات ذهبية جاءت عن طريق اللاعبين (حسن هاشم بوزن ٤٢كغم هيثم فيصل بوزن ٦٧كغم وسجاد بشير بوزن ٤٥كغم، ومحمد علي مشجل وعلي صدام كاظم) فيما حصل كل من (احمد فيصل وابراهيم احمد غيلان) على الميدالية الفضية و(سعود سالم) على برونزية البطولة.

وعلى صعيد متصل استقبلت سفيرة العراق في المملكة الاردنية الهاشمية صفية السهيل وفد نادي النجدة برئاسة الكابتن مصطفى جبار علك ومدرب نادي النجدة ومساعد مدرب منتخبنا الوطني البطل العالمي علي ساهر، حيث اشادت السهيل بالنتائج التي حققها ابطال نادي النجدة وهم يمثلون العراق فضلا عن الاخلاق الكبيرة وحسن التعامل الذي عكس صورة جميلة عن الرياضي العراقي واحتفلت مع الابطال مع اقامة مأدبة عشاء على شرف نادي النجدة الرياضي، ومن جانبه قدم رئيس نادي النجدة رئيس الوفد العراقي الكابتن مصطفى جبار علك وشكره وتقديره العاليين للحضور المتواصل والدعم المعنوي الكبير الذي قدمته السهيل ورجال السفارة العراقية في الاردن، مشيرا في الوقت ذاته الى الدعم المعنوي والمادي الذي تقدمه وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها السيد قاسم الأعرجي الى النادي وكذلك اللجنة الاولمبية العراقية ومدير شرطة النجدة ممثلة العميد محمد خالد الربيعي.

يذكر ان نادي النجدة سبق وان شارك في النسخة السابقة من البطولة وحصل على ثلاثة ميداليات ذهبية وفضية بمشاركة خمسة لاعبين فقط.