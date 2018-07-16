النوارس تحلق بـ 14 درعاً

حلقت نوارس الزوراء باللقب الـ 14 لدوري الكرة الممتاز، وبالتالي فان الزوراء يعود لمعانقة لقب الدوري الذي ابتعد عنه قسرياً في المواسم الاخيرة، جاء الأبيض هذا الموسم وعيونه نحو اللقب ليتحقق له المطلوب بعد صدارة منطقية امتدت لنحو 34 دوراً متوالياً.

جميل جداً هو الاداء الزوراء الذي قدمه لاعبي الفريق بقيادة المدرب أيوب أوديشو، والزوراء يترقب التتويج رسمياً في مباراة يوم غدٍ الاربعاء التي سيلاقي فيها فريق النفط بملعب الشعب الدولي، وما هو اجمل الايثار النفطي الذي تقدم بطلب إلى لجنة المسابقات في اتحاد الكرة ان تنقل مباراته امام الزوراء من ملعب الصناعة إلى ملعب الشعب من أجل تتويج النوارس في قلب ملعبنا العتيد.

جمهور الفريق الابيض كان مثاليا في التشجيع، قدم نفسه بقوة كعامل مساند للاعبين فوق المستطيل الاخضر، لينتهي الموسم ودرع الدوري الممتاز بقبضة الفريق الابيض، وهذا استحقاق طبيعي لمجهودات نوعية قدمها الزوراء طيلة الموسم الكروي الماراثوني!.

ما يسجل في الموسم الحالي، 2017/2018 هو التألق لفريق نادي الكهرباء، الذي يقف خامس الترتيب، حيث فرض الفريق نفسه متميزا ليستحق عن جدارة لقب (الحصان الأسود)، التألق وفولتية فريق الكهرباء العالية في منافسات دوري الكرة الممتاز، يعود إلى دعم إدارة النادي التي يقودها علي الأسدي، والملاك التدريبي السابق بقيادة المدرب عباس عطية، ليأتي دور مساعده خالد محمد صبار الذي نجح في تولي المهمة وعمل الكثير ليكمل المسيرة المتألقة لفريق الكهرباء واثبت كفاءته التدريبية العالية في أول مهمة له كمدرب أول في الدوري الممتاز بعد 4 سنوات من العمل ضمن الملاك التدريبي المساعد للفريق نفسه!.

وفي وقت نثمن جهود لاعبي فريق الكهرباء، فاننا نوجه رسالة إلى إدارة النادي، ان يتمسكوا بالمدرب الشاب الذي ارتدى سروال التدريب مرتكزا على مسيرة طويلة في اللعب منطلقا من فريق محافظته الأم الرمادي، ثم الزوراء والمنتخبات الوطنية ودنيا الأحتراف!.

فلاح الناصر