الملف الأمني

اعتقال هارب من سجن بادوش وسط بغداد * الطيران يقتل 8 إرهابيين في تلال حمرين في ديالى

تدمير مضافات إرهابية شرقي طوزخورماتو * عملية استباقية ضد خلايا داعش في جزيرة الثرثار

بغداد – اعتقال ارهابي

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس الثلاثاء ان مفرزة امنية القت القبض على هارب من سجن بادوش محكوم بالسجن 20 عاما وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “قوة من قسم مخدرات الرصافة القت القبض صباح يوم امس على مدان هارب من سجن بادوش”، مشيرا الى أنه “محكوم بالسجن عشرين عاما”.

ديالى – ضربة جوية

اعلن مركز الإعلام الأمني امس الثلاثاء، مقتل 8 من عناصر تنظيم “داعش” في ديالى كانوا يخططون لنصب سيطرة وهمية، جراء ضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولي.

وقال المركز “استنادا إلى معلومات استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية لدك أوكار عصابات داعش في تلول حمرين بمنطقة كباشي في ناحية السعدية بمحافظة ديالى” مضيفا “بحسب المعلومات الاستخبارية فقد قتل خلال هذه الضربة الدقيقة 8 عناصر إرهابية كانوا يخططون لنصب سيطرة وهمية، كما أسفرت عن تدمير عجلة بيكب ودراجة نارية يستقلها ارهابيان اثنان وسلاحين نوع M16 وكهف يستخدم مضافة للإرهابيين”.

كركوك – مؤتمر امني

نظمت وزارة الداخلية امس الثلاثاء مؤتمراً تشاورياً موسعاً لتقييم الوضع الأمني في محافظة كركوك تنفيذاً لأمر وزير الداخليه الخاص بتقييم الوضع الأمني في المحافظة بعد الاستهدافات الارهابية لمواطنين.

وقدّم المشاركون في المؤتمر عرضاً مفصلاً عن طبيعة عمل اللجنة الوزارية والمهام المناطة بها والغاية من تشكيلها. حيث أكد على ضرورة أن تضطلع الأجهزة الأمنية في المحافظة على مختلف تشكيلاته وصنوفها بمهامها وتضرب بيد من حديد على رؤوس الإرهاب وتُبقي على جاهزيتها القتالية وتتعاون فيما بينها من أجل الحفاظ على أمن المحافظة وسلامة أهلها والوافدين إليها.

صلاح الدين – تدمير مضافات

كشف مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس الثلاثاء ان القوات الامنية دمرت عددا من مضافات الارهابيين شرق قضاء طوزخورماتو.

وذكر المصدر ان “مفارز استخبارات فرقة التدخل السريع التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وضمن عمليات ثأر الشهداء تمكنت من تدمير 13 مضافة ومرصد” ، واضاف “كما عثرت على 32 قبرة هاون و3 أحزمة ناسفة ومواد متفجرة أخرى شرق طوزخرماتو باتجاه الجبال وعولجت من قبل الجهد الهندسي للفرقة”.

الانبار – عملية استباقية

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس الثلاثاء ان قوات مشتركة نفذت عملية استباقية لملاحقة خلايا عصابات داعش الارهابي في جزيرة الثرثار.

وذكر ان “اللواء الثاني في الحشد الشعبي بالاشتراك مع الفرقة العاشرة للمشاة في الجيش نفذا عملية دهم وتفتيش بدءً من الجسر الياباني وصولاً إلى بحيرة الثرثار شمال الرمادي بحثا عن الخلايا الإرهابية النائمة أو أي حراك مشبوه”.

النجف – اعتقال مطلوبين

كشف مصدر امني في مديرية شرطة محافظة النجف والمنشات امس الثلاثاء القاء القبض على عدد من المطلوبين من بينهم هارب من سجن بادوش في سيطرة ام عباسيات.

وبين المصدر ان مفارز امنية منتشرة في السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من القاء القبض على عدة مطلوبين على وفق مواد قانونية بعد التأكد من وجود اسمائهم ضمن المطلوبين ، مضيفة ان من بين المتهمين الملقى القبض عليهم متهم هارب من سجن بادوش في سيطرات ام عباسيات، مشيرة الى قيامها باحالة جميع المتهمين الى الجهات ذات العلاقة لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

الديوانية – حملات دهم

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة الديوانية امس الثلاثاء ان دوريات شرطة النجدة نفذت حملة دهم وتفتيش واسعة شملت مناطق متفرقة من المحافظة تضمنت نصب السيطرات المفاجأة وتفتيش العجلات والاشخاص القت من خلالها القبض على عدد من المتهمين .

واضاف المصدر ان المفارز الامنية المتواجدة في سيطرة درع الجنوب القت القبض على مخالفين بحوزتهم حبوب مخدرة واطلاقات كلاشنكوف ، فيما تمكنت دوريات من الشرطة من إلقاء القبض على عدة متهمين كونهم مطلوبين للقضاء بمواد قانونية تتعلق بالتشاجر والتهديد وذلك خلال ممارسة امنية نفذتها للبحث عن المطلوبين للقضاء.

نينوى – اعتقال مطلوبين

اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية امس الثلاثاء اعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم “داعش” الارهابي في ايسر الموصل.

وقال الناطق إن “مديرية شرطة أبي تمام التابعة لقيادة شرطة نينوى القت القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية أحدهم كان يعمل بمقاومة الطائرات والآخر كان يعمل بما تسمى الأمنية” ، مضيفا ان القاء القبض عليهم جرى في منطقة الأربچية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.