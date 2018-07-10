مديرعام كهرباء الجنوب يعلن وصول الإنتاج الى (2950) ميكاواطا

تواصل حملات رفع التجاوزات والصيانة الطارئة لخط 33 ك.ف ف

متابعة الصباح الجديد:

اعلن مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب المهندس ياسر فرحان امس الثلاثاء ان إنتاج الكهرباء في محافظة البصرة بلغ (2950 ) ميكا واط والتي بدورها تغطي جميع مناطق البصرة علـى مـدار (24 ) ساعة.

واكد المدير العام إعادة الخط الإيراني إلى العمل يوم الاحد الماضي بطاقة (390) ميكا واط وبرغم الظروف الجوية الحارة في البصرة والتي تجاوزت الـ (50) درجة مئوية إلا إن ملاكاتنا وبجهود استثنائية تعمل بشكل مستمر على الحفاظ على الإنتاج الحالي.

ولفت المدير العام الى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية قدر المستطاع وعدم التعدي على شبكات الكهرباء وإيقاف الهدر والإسراف ورفع التجاوزات ، وتثقيف المواطن بضرورة الحفاظ على المنظومة الكهربائية من خلال إطفاء الزائد واخذ الكفاية من الطاقة الكهربائية.

على صعيد متصل تواصل الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء ذي قار التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب حملاتها برفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية في ذي قار.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور مصعب سري المدرس ان الحملات تضمنت رفع (825) حالة تجاوز عن الشبكة الكهربائية مصنفة على النحو التالي (633)حالة تجاوز منزلي و (163) تجاري و(2) زراعي, الى جانب اخذ(509) تعهدات خطية على المواطنين المتجاوزين ، فضلاً عن تنظيم (207) اشتراكاًت أصوليا للمتجاوزين من سكنة المناطق العشوائية.

واوضح المدرس ان الحملة تضمنت إزالة التجاوزات بجميع أنواعها وتنظيم الاشتراكات الأصولية وربط المقاييس الكهربائية لجميع أصناف المشتركين الأصوليين الذين ليس لديهم عداد وتنظيم اشتراكات للمناطق العشوائية على وفق نظام المتجاوزين وشملت عموم مناطق المحافظة.

كما انجزت الملاكات المذكورة اعمال صيانة خط 33 ك.ف المغذي لمحطة النور الثانوية في مركز المحافظة ، وتضمنت الاعمال انجازالصيانة الطارئة على خط ٣٣ ك.ف القابلو الارضي المغذي لمحطة النور الثانوية 33/11 ك.ف والصادر من محطة الناصرية الجديدة (الصناعية ) ١٣٢ ك.ف بعد تعرضه لعطل طارئ أدى إلى خروج أحدى محولتي القدرة عن العمل مما تسبب بزيادة في ساعات القطع المبرمج في مناطق (مدينة الصدر وحي اور الثانية).

من جانبها واصلت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء البصرة التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، أعمال استحداث عدد من المغذيات في مناطق قضاء ابي الخصيب بمحافظة البصرة .

واوضح المدرس ان الاعمال تضمنت استحداث مغذي جديد سعة (11) ك.ف عرف باسم (مغذي الساهر) من محطة السبيليات الثانوية وذلك لتخفيف الأحمال الحاصلة على مغذي الخلود.

من جانب اخر تواصل الملاكات الهندسية والفنية في مديرية ميسان حملاتها برفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية, برفع ( 173) حالة تجاوز عن الشبكة كانت موزعة بين(74) من نوع منزلي متجاوز خط واحد و ( 63) متجاوز أكثر من خط و(15) منزلي نظامي متجاوز, فضلاً عن (21) حالة تجاوز شملت الاصناف الصناعية والتجارية والزراعية, الى جانب تنظيم (50) اشتراكاً للمتجاوزين على خط الواحد من الصنف المنزلي وتنظيم (57) اشتراكاً وتعهداً لأكثر من خط, مع قطع وتعهد (45) من ذات الصنف, فضلاً عن انجاز صيانة (184) محولة مختلفة السعات واعادتها للعمل,

وتضمنت الاعمال استبدال الملفات المعطوبة لجهة الضغط العام لإعادة القلب الحديدي، واستبدال وصيانة عوازل الضغط العالي و الواطئ, اضافة الى لحام البدن مع إضافة كميات من الزيت والفلترة بواسطة جهاز خاص ، كما واصلت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء شمال الناصرية التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب حملاتها برفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية ضمن قاطع شمال الناصرية .

وقال المتحدث الرسمي ان الحملات تضمنت رفع ( ٥١ ) حالة تجاوز, الى جانب اخذ(28) تعهداً خطياً للمواطنين المتجاوزين وتنظيم (22)اشتراكاً أصولياً للمتجاوزين ونصب (32) مقياساً ، موضحاً ان التجاوزات التي ازيلت تمثلت باستعمال الربط المباشر من دون وجود المقياس وتبادل التغذية بين منطقة وأخرى , فضلاً عن السحب العشوائي للطاقة بعيداً عن إجراءات الربط الفني الأصولية وقيام بعض المشتركين بالسحب من اتجاهين.

واشار المدرس ان الحملة ستسهم برفع جميع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية وتقليص نسبة الضائعات والهدر الحاصل في الطاقة وتنظيم عملية الاستهلاك بما يؤمن التوزيع العادل للطاقة بين المواطنين ويضمن استمرارية التيار الكهربائي.