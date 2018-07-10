إحباط تعرض داعشي على بلد وقتل أربعة انتحاريين

بغداد – الصباح الجديد :

قتلت قوات الحشد الشعبي، مساء الاثنين، أربعة انتحاريين في عصابات داعش الإرهابي بإحباط عملية تسلل جنوب مدينة سامراء جنوبي محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “قوة من اللواء 43 بالحشد الشعبي تمكنت من احباط عملية تسلل لـ 15 انتحاريا بداعش الإرهابي في منطقة تل الذهب بمحيط قضاء بلد جنوب سامراء”.

وأضاف، أنه تم قتل أربعة انتحاريين وإصابة آخرين فيما لاذ البقية بالقرار،” مبينا أن “القوات الأمنية والحشد الشعبي يطاردون حاليا الانتحاريين الفارين”.