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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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إحباط تعرض داعشي على بلد وقتل أربعة انتحاريين

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بغداد – الصباح الجديد :
قتلت قوات الحشد الشعبي، مساء الاثنين، أربعة انتحاريين في عصابات داعش الإرهابي بإحباط عملية تسلل جنوب مدينة سامراء جنوبي محافظة صلاح الدين.
وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “قوة من اللواء 43 بالحشد الشعبي تمكنت من احباط عملية تسلل لـ 15 انتحاريا بداعش الإرهابي في منطقة تل الذهب بمحيط قضاء بلد جنوب سامراء”.
وأضاف، أنه تم قتل أربعة انتحاريين وإصابة آخرين فيما لاذ البقية بالقرار،” مبينا أن “القوات الأمنية والحشد الشعبي يطاردون حاليا الانتحاريين الفارين”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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