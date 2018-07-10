الحكيم يشدد على تفهم غضب المواطنين من تردي الأوضاع الخدمية والتنموية في البلاد

بغداد – الصباح الجديد :

شدد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، على الجهاتِ الأمنية ضرورة تفهم غضب المواطنين من تردي الأوضاع الخدمية والتنموية في البلاد، بعد استشهاد واصابة عدد من المتظاهرين في البصرة.

وقال الحكيم في بيان، تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم” نحن نشهدُ صيفاً لاهباً في العراقِ وارتفاعاً في درجاتِ الحرارة بينما لازال المواطنُ العراقيّ يعاني من انقطاعِ التيار الكهربائي لساعاتٍ طويلةٍ و لاسيما في المحافظاتِ الجنوبية”.

وأضاف” على الرغم من تخصيصِ الميزانيات الضخمة لهذا القطاع الحيوي، حيثُ نجدُ أنَّ الحكومةَ ووزارةَ الكهرباء ملزمةٌ بوضعِ حدٍ لمعاناةِ أبناء شعبنا من تردي الخدمات بشكلٍ عام ولا سيما في محافظةِ البصرة العزيزة”.

وادان الحكيم” استخدامَ السلاح لمواجهةِ المتظاهرين المطالبين بفرصِ عمل لهم في محافظةِ البصرة”، مشددا على” الجهاتِ الأمنية ضرورة تفهم غضب المواطنين من تردي الأوضاع الخدمية والتنموية في البلاد”.