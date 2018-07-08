الدكتور مصطفى الهيتي يفوز بمنصب نقيب الصيادلة في العراق

بغداد- الصباح الجديد

فاز الدكتور مصطفى الهيتي بمنصب نقيب الصيادلة العراقيين، في واحدة من أروع الممارسات الانتخابية التي جرت في البلاد منذ سنة 2003، أثبت فيها صيادلة العراق انتماءهم الى الوطن الديمقراطي الموحد بعيدا عن الطائفية والمناطقية والفئوية الضيقة، وأهم ما في هذه الانتخابات أنها لم تجر في قاعة أو مدينة أو محافظة واحدة، وإنما أدلى المصوتون من الصيادلة بأصواتهم، كل في محافظته، الأمر الذي يعني ان المشاركين في انتخابات نقابة الصيادلة، اختاروا من يمثلهم في المحافل المحلية والعربية والدولية، بمحض ارادتهم، وبنحو مريح، بعيدا عن التأثيرات الجانبية والاصطفافات بكل أنواعها.

وشارك في انتخابات النقابة التي جرت مؤخرا، 7419 مصوتا، انتخب 5502 منهم الدكتور مصطفى الهيتي ممثلا لهم، فيما بلغ عدد المصوتين لمرشحين آخرين على منصب النقيب 1359، حصل احدهما على 1250 صوتا، والآخر على 109 أصوات.

الدكتور الهيتي قال للصباح الجديد ان:” سعادتي بالفوز كبيرة جدا لأن هذه الانتخابات كانت وطنية اكثر منها مهنية، اثبت خلالها الصيادلة الذين يعدون في كل دول العالم بمثابة السكرتير الصحي للمجتمع، انتماءهم الى الوطن قبل انتماءهم الى المهنة او أي شيء آخر.

وانا شخصيا اعدها رسالة وطنية خالصة الى كل فئات واطياف المجتمع بأن الأوان قد آن لنغادر الضفة الضيقة الى ضفة الوطن الاوسع والذي يضمنا جميعا على ارض واحدة موحدة، وبدوري اعد ان أكون امينا على هذه الرسالة وان ابذل كل جهدي في خدمة وحماية من اختارني ممثلا له وللمجتمع العراقي بوصفي احد السكرتيرين الصحيين له”.

يذكر ان الدكتور مصطفى الهيتي يتولى حاليا رئاسة مجلس الاعمار في العراق.