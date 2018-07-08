“التعليم” تدعو الجامعات والمعاهد البريطانية الى فتح فروع لها في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى، أمس الأحد، الجامعات والمعاهد الأكاديمية البريطانية الى فتح فروع لها في العراق.

وقال العيسى في كلمته خلال اجتماع أعمال المراجعة السنوية لمجلس الأعمال العراقي البريطاني، التي عقدت في لندن بحضور البارونة ايما نيكلسون والسفير البريطاني في بغداد وعدد من ممثلي المؤسسات البريطانية غير الحكومية وجمع من الشخصيات العراقية، إن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو وترحب بالجامعات والمعاهد الأكاديمية البريطانية الى بناء علاقات قوية مع الجامعات العراقية وفتح فروع لها في العراق”، لافتا الى أن “الدعوة موجهة أيضا الى الشركات للإسهام في إعادة بناء الجامعات المحررة”.

وأضاف العيسى، حسب بيان أصدرته الوزارة، أن “العراق يتميز بالعديد من العوامل التي من شأنها جذب رؤوس الأموال والاستثمارات بسبب توفر الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والأراضي والموارد البشرية المتعلمة، فضلاً عن فاعلية السوق العراقي والموقع الجغرافي”، مشيرا الى أن “العراق يسعى الى تعاون المستثمرين الدوليين والإفادة من الخبرات العالمية لتطوير مؤسساته”.

وبينت الوزارة في بيانها، أنه “على هامش الاجتماعات وقع وزير التعليم عبد الرزاق العيسى مع البارونة ايما نيكلسون خطاب نوايا للتعاون بين وزارة التعليم ومجلس الأعمال العراقي البريطاني ينص على دعم مؤسسات التعليم العالي في العراق وتعزيز التعاون مع الجامعات البريطانية والعمل على توفير الفرص الدراسية والبحثية والتدريبية للطلبة والأساتذة والباحثين العراقيين”.