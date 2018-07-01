الملف الأمني

اعتقال مطلوبين عدة في عدد من مناطق بغداد * القبض على زوجة مسؤول مشاجب داعش غربي كركوك

تدمير مضافتين واعتقال إرهابيين في سامراء * 27 متهماً في قبضة الشرطة بصلاح الدين

بغداد – اعتقال مطلوبين

ذكر مصدر أمني في قيادة عمليات بغداد امس الأحد، ان قوة امنية القت القبض على متهمين عدة بينهم إرهابيين اثنين في مناطق العاصمة.

وقال المصدر إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهَمَيَنِ اثنين بالإرهاب في منطقتي بغداد الجديدة، والبتاويين”، مبيناً ” كما القي القبض على متهم بالخطف في منطقة المشتل” ، مضيفا ان “القوات ذاتها تمكنت من إلقاء القبض على متهَمَيَنِ اثنين بالسرقة في منطقتي الشعب والكاظمية، ومتهم بالاحتيال في منطقة الدسيم شرقي بغداد.

ديالى – قتيل باطلاق نار

افاد مصدر امني في شرطة محافظة ديالى امس الاحد، بان مدنيا قتل بنيران مجهولين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر ان “مدنيا في العقد الثالث من عمره يعمل حارسا ليليا في قرى شيخ بابا قرب ناحية جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة)، قتل بنيران مجهولين قرب إحدى نقاط الحراسة”، مضيفا ان “الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث”.

كركوك – اعتقال ارهابية

افاد مصدر أمني في شرطة محافظة كركوك يوم السبت، باعتقال زوجة مسؤول مشاجب تنظيم “داعش” جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر إن “قوة من اللواء الرابع الفرقة الاولى ألقت القبض على زوجة ارهابي في ناحية الرشاد، (45 كم جنوب غربي كركرك)”، موضحا أنها “اعترفت خلال التحقيق بأن زوجها كان يعمل في تنظيم داعش الإرهابي ويدير مشاجب وأسلحة التنظيم”.

بابل – عمليات دهم

أعلنت مديرية شرطة بابل امس الاحد القاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء العراقي بمختلف الجرائم في عموم المحافظة.

وبينت المديرية ان قواتها نفذت عمليات دهم وتفتيش لتعقب المطلوبين ، تمكنت خلالها من ألقاء القبض عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء بجرائم جنائية ومخالفات متنوعة، مشيرة الى ان العمليات جرت بناء على معلومات استخبارية دقيقة واستهدفت مناطق متفرقة في عموم أنحاء المحافظة

واسط – ضبط عصابة

اعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة واسط، امس الاحد، القاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات، وضبطت بحوزتهم كمية منها.

وقال المصدر ان “مفارز مكافحة المخدرات في شرطة واسط القت القبض على عصابة تقوم بالتعاطي والمتاجرة بالمخدرات ومادة الكرستال والحبوب المخدرة، وجرى تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل”.

صلاح الدين – تدمير مضافتين

كشف مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس الاحد عن تدمير مضافتين لـتنظيم “داعش” في سامراء.

وقال المصدر إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات سامراء تمكنت من تدمير مضافتين لعصابات داعش الإرهابي وعثرت على 3 صواريخ قاذفة واخر SPG9” ، مضيفا ان القوات “القت القبض على 9 مطلوبين على وفق قضايا إرهابية وعلى 7 من المشتبه بهم، في حين القت القبض أيضا على 27 متهماً على وفق مواد قانونية مختلفة، خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قاطع المسؤولية”.

الانبار – عملية نوعية

اعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني امس الاحد، إلقاء القبض بعملية نوعية على إرهابي لاعتدائه على منزل مواطن برمانات في الرمادي.

وقال الناطق العميد يحيى رسول إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبعملية نوعية، وبوقت قياسي لم يتجاوز الـ 45 دقيقة، تمكنت من القبض على أحد الأرهابيين بعد اعتدائه بالرمانات الهجومية على منزل أحد المواطنين في منطقة البو ذياب قرب جامع الريان بالرمادي في محافظة الانبار بقصد إشاعة الخوف والرعب بين سكان المنطقة”.

ذي قار – اعتقال مطلوب

أعلن مصدر امني في مديرية الشؤون الداخلية والأمن في ذي قار امس الأحد، القبض على متهم مطلوب للقضاء في المحافظة.

وقال المصدر لقد القي القبض على المتهم والصادر بحقه امر قبض وفق الماده ٤٤٦ ق.ع” ، وتسليمه الى جهة الطلب مكافحة اجرام الجبايش لإكمال الإجراءات القانونية المطلوبة .

نينوى – ضبط عتاد

كشف مصدر امني في شرطة محافظة نينوى امس الأحد، العثور على كدس للعتاد في ناحية بادوش شمالي الموصل.

وقال المصدر إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 واستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول الى كدس للعتاد في ناحية بادوش شمالي مدينة الموصل من مخلفات عصابات داعش الارهابية” ، مضيفا ا ” جرى ضبط (6 صواريخ طائرة استطلاع و7 أخرى نوع RBG7 و16 قنبرة هاون عياري 120- 60 ملم و 3 صواريخ SPG9) ودمرت موقعياً من قبل مفارز هندسة الفرقة”.