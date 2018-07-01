خلية الاعلام الحكومي: لا مخاوف من انتشار مرض الحمى النزفية

ميسان تنفي حدوث اصابتين فيها

بغداد-الصباح الجديد

أكدت خلية الاعلام الحكومي، امس الاحد، عدم وجود مخاوف من مرض الحمى النزفية، مشيرة الى ان هناك “مبالغات” في تناول الامر.

وقالت الخلية في بيان تلقت، الصباح الجديد نسخة منه، إن “تقارير وزارة الصحة تؤكد ان هناك سبع حالات شخصت في العراق منذ بداية العام الحالي خمس منها أدت الى الوفاة وحالة تماثلت للشفاء واُخرى قيد العلاج”.

واضافت الخلية، “وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ان هذا المرض هو من الأمراض المتوطنة في العراق والدول المجاورة منذ سنوات طويلة اذ شخصت اول حالة في العراق عام 1979 ومنذ ذلك التاريخ تسجل إصابات في عدد من محافظات العراق بمعدلات مسيطر عليها، كما تسجل حالات مقاربة في الدول المجاورة الامر الذي لا يجعله يصنف كوباء”.

وبينت الخلية، أن “التقارير المتخصصة تؤكد ان هذا المرض، من الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوانات المصابة وينتقل من شخص مصاب او من حشرة القرادة كوسط ناقل ولاينتقل من خلال تناول اللحوم المطبوخة بشكل جيد”.

وتابعت الخلية، “وتستمر وزارة الصحة من خلال دور المركز الوطني للوقاية والسيطرة على الأمراض الانتقالية ومختبر الصحة العامة المركزي في متابعة الأمراض الانتقالية واتخاذ الاجراءات الوقائية”.

واضافت الخلية، انها “تهيب بوسائل الاعلام توخي الدقة في نقل الاخبار والمعلومات والاتصال بالمتخصصين في وزارتي الصحة والزراعة من اجل التناول الدقيق للمعلومات وفقا لمعايير المهنية في تناول الاخبار”.

وعلى صعيد ذي صلة نفت دائرة صحة محافظة ميسان، الاحد، ما أورده النائب السابق ناظم الساعدي عن حدوث اصابتين بالحمى النزفية في المحافظة.

وقال مدير اعلام الدائرة محمد الكناني في تصريح صحفي تابعته الصباح الجديد، ان “الانباء التي اشارت الى وجود اصابات بمرض الحمى النزفية في المحافظة، عارية عن الصحة”.