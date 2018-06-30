اعتقال عصابة تتاجر بالفتيات في بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس السبت، إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالفتيات ومتهمين اثنين آخرين بجرائم أخرى في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “القوات الامنية تمكنت وفق معلومات استخبارية ومتابعة حثيثة من القاء القبض على عصابة للمتاجرة بالفتيات في منطقة القادسية، بعد استدراجهن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي”.

واضافت ” كما القي القبض ايضا على متهم يتاجر بالمواد المخدرة في منطقة المنصور وآخر بعد تهديده وابتزازه لدكتورة في منطقة الدورة”، لافتة الى ان ” المتهمين جرى تسليمهم الى الجهات ذات العلاقة”.

وكان إعلام مجلس القضاء الأعلى، قد أكد في وقت سابق تصدّر بغداد حالات الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة في العاصمة شكلت 50% من مجموعها في المحافظات.

وذكرت صحيفة القضاء الصادرة عن المجلس أن قضاة أرجعوا ازدياد هذه الظاهرة إلى “امتهان” الاتجار من قبل عصابات تستغل الفتيات والأطفال.

وذكرت إحصائية سنوية يصدرها مجلس القضاء الأعلى أن محاكم العراق سجلت جرائم الاتجار بالبشر في أغلب المحافظات خلال عام 2016، والبالغ عددها ما يقارب 200 جريمة.