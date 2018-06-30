العد والفرز اليدوي للصناديق المشتبه بها.. الثلاثاء المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت مفوضية الانتخابات أن عمليات العد والفرز اليدوي ستبدأ الثلاثاء المقبل في 7 محافظات.

وقال الناطق الرسمي لمفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه أمس السبت، ” بناء على الاجتماعات التي عقدتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (القضاة المنتدبين) قررت تحديد المراكز الانتخابية والمحطات التي سوف يتم فيها اجراء عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات وبناء على الشكاوى والطعون والتقارير الرسمية”.

واشار الى أن ” عملية العد والفرز اليدوي تبدأ يوم الثلاثاء بسبع محافظات وضمن المكتب الانتخابي لكل من محافظات كركوك والسليمانية واربيل و دهــوك ونينوى وصلاح الدين والانبار”

وبين أن “عملية العد والفرز في بغداد ستكون في العاصمة وحسب المواعيد التي تحددها المفوضية”

واكد “اجراء عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج للدول كل من ايران وتركيا وبريطانيا ولبنان والاردن والولايات المتحدة الاميركية والمانيا واتخاذ الاجراءات المطلوبة من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة لنقل صناديق الاقتراع الى بغداد”.

وتابع أن ” عملية العد والفرز سيتم بحضور مراقبي الام المتحدة وممثلي سفارات الدول الأجنبية ووكلاء الاحزاب السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين والاعلاميين وتتولى وزارتي الدفاع والداخلية تأمين عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة”.