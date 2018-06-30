العراق يؤمّن حدوده مع سوريا بسور حديدي متطور

بغداد ـ الصباح الجديد:

أنجزت قوّات حرس الحدود العراقية، أعمال نصب سياج حديدي فاصل على الحدود العراقية السورية تمهيدا لنصب كاميرات حرارية عليه للحد من عمليات تسلل الإرهابيين عبر الحدود.

وسيتم إنشاء جدار شائك وأبراج كونكريتية ودوريات متناوبة جوالة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، بجهود ذاتية صرفة، وبأقل التكاليف.

وتعد هذه الخطوة الأولى في عمل قيادة قوات حرس الحدود العراقي في تأمين الحدود بأنظمة متطورة.

وأكد قائد قوات حرس الحدود العراقي الفريق الركن حامد عبد الله إبراهيم على “ضرورة الإسراع بإنجاز ذلك العمل ليكون درع العراق في تأمين حدوده ضد أي عمل إرهابي من قبل داعش”.

ونقلت وكالة روسيا اليوم عن الفريق الركن حامد قوله “نقوم بعمل إستراتيجي مثل كل دول العالم لحماية الحدود، ولن يستطيع المتسللون ولا المهربون ولا الإرهابيون اختراق حدودنا مستقبلا”.

وأضاف “مخاوفنا الآن من الحدود السورية، لقد طرحنا برنامجا على رئيس الوزراء حيدر العبادي بمتطلبات الحدود السورية، ولدينا 4 مليارات دينار (الدولار يساوي نحو 1200 دينار عراقي)، بدأنا من خلالها في تعزيز كل الحدود، بدءا من المثلث السوري الأردني العراقي”.