عمليات نينوى تقتل 17 عنصرًا من داعش وتحرق 3 آليات تابعة للتنظيم الإرهابي

بغداد- أسامة نجاح:

كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، أمس السبت، عن قتل 17 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي وإعطاب 3 مركبات دفع رباعي تابعة لهم على الطريق البري الرابط بين قضاء الحضر ومدينة الموصل مركز محافظة نينوى على أيدي قوات الأمن العراقية بعد إحباط نقطة تفتيش وهمية لهم كانت تروم قتل وخطف المواطنين.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في نينوى محمد إبراهيم في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان القوات الأمنية من شرطة المحافظة وقيادة عملياتها تمكنت من قتل 17 عنصرا من زمر داعش الإرهابي وإعطاب 3 مركبات دفع رباعي تابعة لهم ، مشيرا إلى ان” العملية تمت على الطريق البري الرابط بين قضاء الحضر ومدينة الموصل مركز محافظة نينوى بعد ورود معلومات استخباراتية من الأجهزة الأمنية” .

وأضاف إبراهيم أن “قوة أمنية مشتركة مدعومة بقوة قتالية خاصة من فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية قضت على جميع العناصر الإرهابية قبل محاولتهم الفرار “.

وكشف رئيس اللجنة الأمنية بان” القوات الأمنية عثرت على هويات مزورة مع الإرهابيين لانتحال صفة جنود وضباط ووظائف في الأجهزة الأمنية فضلا عن حملهم لأجهزة اتصال متطورة وأسلحة نارية مختلفة.

وأوضح أن “قوات الأمن العراقية باتت تعتمد على الجهود الاستخباراتية في تأمين الطرق البرية الشاسعة التي تربط مدينة الموصل والأقضية والنواحي والقرى التابعة لها”.

وبين أن” التنظيم الإرهابي يحاول استغلال تلك الطرق مجددا لتنفيذ عمليات إرهابية تثير الفزع والقلق في نفوس المدنيين لتبقى خالية من السكان ولتمنع عودة العائلات النازحة اليها.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، امر الخميس الماضي ، قوات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، بتنفيذ عمليات “خاصة” و”نوعية”، تستهدف مواقع خلايا تنظيم داعش بالمناطق الجبلية.

وقال العبادي خلال حديث له تابعته صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “العراقيين لديهم ثقة عالية بقوات جهاز مكافحة الإرهاب وقدراته وإن الأخير سيكون بمستوى التحدي”.