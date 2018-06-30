العبادي يعد بملاحقة “داعش” في الجبال ويؤكد: لن نتفاوض معه

بغداد ـ الصباح الجديد:

جدد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس السبت، وعوده بملاحقة عناصر تنظيم “داعش” في كل مكان بما في ذلك الجبال، في حين أكد أنه لن يتفاوض معهم، عادا أن من يتصور ذلك فهو واهم.

وقال العبادي في كلمة له خلال احتفالية ذكرى ثورة العشرين تابعتها “الصباح الجديد”، “لا يحق لاحد ان يُضيّع الانجاز المتحقق بعد ان انتصرنا على كل التحديات التي واجهتنا”، داعيا الجميع الى “التوحد وان لا يحاول الاعداء تفرقتنا”.

وأضاف العبادي “مثلما انتصرنا وحررنا اراضينا بتوحدنا، نحتاج للتوحد في المرحلة المقبلة”، لافتا الى “اننا سنلاحق الخلايا المتبقية من الارهاب في جحورها وسنقتلها، سنلاحقهم في كل مكان في الجبال والصحراء”.

وتابع العبادي أن “البعض الذي يتصور أن نتفاوض مع داعش فهو واهم، هذا لم نتبعه في العراق، رفضناه في السابق ونرفضه اليوم، فهؤلاء جزاؤهم القتل”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وعد، الخميس الماضي، بقتل منفذي جريمة المختطفين على طريق كركوك ديالى.