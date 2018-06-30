العبادي: لا حق لأحد تضييع إنجاز النصر وسنقتل الارهابيين في جحورهم

بغداد – الصباح الجديد

دعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي “الجميع الى التوحد وان لا يحاول الاعداء تفرقتنا، مبينا انه مثلما انتصرنا وحررنا اراضينا بتوحدنا فنحن نحتاج للتوحد في المرحلة المقبلة”.

وبارك العبادي خلال كلمته في احتفالية ذكرى ثورة العشرين، “لأبناء الشعب العراقي والعشائر هذه المناسبة التي لازالت حية لانها رسمت طريق الكرامة والسيادة والتحرر وارعبت من اراد ان يقمع الشعب العراقي ومقاومته،” مؤكدا ان “العشائر توحدت تحت قيادة المرجعية الدينية وان الاحتلال البريطاني فشل واجبر على نقل السيادة للعراقيين”.

وأضاف “ما أشبه اليوم بالبارحة حين واجهنا الدواعش وتوحدنا بدعوة من المرجعية الدينية وبالفتوى السيستانية العلوية عندما اراد الدواعش إزالة العراق،” مبينا “اننا قد توحدنا بوجه هذا التحدي وقاتل الحشد الشعبي مع الجيش والشرطة ومكافحة الارهاب والبيشمركة وانطلقوا لحماية جميع العراقيين وحققوا النصر”.

وتابع العبادي “لا يحق لاحد ان يُضيّع الانجاز المتحقق بعد ان انتصرنا على كل التحديات التي واجهتنا”.

وشدد “على اهمية عدم الطعن بالقوات الامنية التي تعد من أقوى القوات في المنطقة،” مشيرا الى ان “الاعداء يحاولون ان يفرقونا ويفتتوا وحدتنا”.

وأكد رئيس الوزراء “اننا سنلاحق الخلايا المتبقية من الارهاب في جحورها وسنقتلها”.

وبين انه “حتى يتحقق مشروع التنمية والإعمار والبناء وتوفير فرص العمل والخدمات لابد من الحفاظ على الامن”.