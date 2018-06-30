الكهرباء تنفي صحة أنباء إندلاع حريق بمحطة جنوب بغداد

بغداد – الصباح الجديد :

نفت وزارة الكهرباء، حقيقة الحريق الذي أندلع عصر أمس الجمعة، في محطة جنوب بغداد الحرارية، في منطقة الزعفرانية جنوب شرق العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه “تود المديرية العامة لانتاج الطاقة الكهربائية، المنطقة الوسطى احدى تشكيلات وزارة الكهرباء، ان تعلن للمواطنين بان ما تم نشره من قبل احدى القنوات الفضائية وماتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول اندلاع الحريق بالمحطة، عصر أمس الجمعة، هو كلام مغرض وعار عن الصحة”.

واوضح البيان، ان “حقيقة ما حصل هو حالة تشغيلية طبيعية نتيجة لتوقف مروحة ادخال الهواء للوحدة التوليدية الثانية في المحطة، مما سبب اختلالاً في عملية الاحتراق نتيجة لنقص الهواء واستخدام الوقود الثقيل في تشغيل الوحدات وقد تم معالجة الموضوع خلال خمس دقائق واستقرار الحالة بشكل تام، وهذه حالة فنية بحتة وان ملاكات محطات الانتاج لديها إجراءات وقائية في حال حدوث هكذا حالات”.

وكانت بعض وسائل الاعلام تناقلت أمس الجمعة أنباء بحدوث حريق في محطة كهرباء جنوب بغداد الحرارية/ معسكر الرشيد.