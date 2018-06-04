5 نساء ورجلين متلبسين بالدعارة والاتجار بالبشر في قبضة الداخلية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت مفتشية وزارة الداخلية، أمس الاثنين، ضبط عصابة مكونة من 5 نساء ورجلين متلبسين بالدعارة والاتجار بالبشر.

وقالت المفتشية في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “مفرزة الضبط بالجرم المشهود التابعة لمديرية تفتيش بغداد في مكتب المفتش العام لوزار الداخلية تمكنت من ضبط شخصين اثنين متلبسين ببيع فتاة وضبط عصابة مكونة من 5 أشخاص متلبسة بممارسة الدعارة والاتجار بالبشر في منطقة الداوودي ببغداد”.

وأضافت ان “العملية تمت بناءً على ورود معلومات لمكتب المفتش العام مفادها قيام امرأة ورجل ببيع فتيات الى دور البغاء والمتاجرين بالبشر في منطقة الداوودي ببغداد، حيث أوعز المفتش العام لوزارة الداخلية الى مديرية تفتيش بغداد باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضبط المتورطين بالجريمة بالجرم المشهود، الأمر الذي استدعى من مفرزة الضبط بالجرم المشهود برئاسة مدير تفتيش بغداد باستحصال أمر قضائي من قاضي تحقيق الرصافة بالتحري والقبض، ونصبت كميناً محكماً للمتورطين بالجريمة وضبطت امرأة يرفقها أحد الأشخاص متلبسين ببيع فتاة من مواليد 1997 بمبلغ 5000 دولار بغية المتاجرة بها واستغلالها في أعمال البغاء والدعارة”.

وتابعت انه “عند تدوين افادة المتهمين اعترف الشخص المرافق للمرأة المتهمة بوجود شبكة أخرى تمارس أعمال البغاء والاتجار بالبشر في أحد الأوكار الواقعة في منطقة الداوودي ببغداد، حيث داهمت المفرزة التفتيشية الوكر وتمكنت من اعتقال 4 نساء ورجل كانوا متواجدين داخل الوكر لحظة مداهمته”.

وأشارت الى ان “المفرزة الضابطة نظمت محضري ضبط اصولي ودونت افادة المتهمين وعرضتها أمام أنظار قاضي محكمة الرصافة الخافر الذي قرر توقيفهم جميعاً على ذمة التحقيق.