الحكيم يدعو خلال لقائه وزير الموارد المائية الى إقامة مشاريع التبطين والإرواء

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، أمس الاثنين، على أهمية تفعيل الاستحقاقات القانونية والقوانين الدولية والدبلوماسية العراقية تجاه دول الجوار لتوفير المياه، داعيا خلال لقائه وزير الموارد المائية حسن الجنابي لاقامة مشاريع التبطين والارواء لتلافي الهدر.

وقال المكتب الاعلامي للحكيم في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بحث مع خلال استقباله اليوم وزير الموارد المائية حسن الجنابي واقع المياه والازمة التي خلفها تشغيل سد اليسو على نهر دجلة في الجانب التركي”.

واكد الحكيم على “معالجة الازمة باجراءات سريعة لضمان حصة عادلة للعراق، واهمية تفعيل الاستحقاقات القانونية والقوانين الدولية والدبلوماسية العراقية تجاه دول الجوار لتوفير المياه”، مشددا “على دعم جهود وزارة الموارد المائية والوزارات ذات العلاقة للضغط على دول الجوار لتوفير حصة العراق، فضلا عن توفير التخصيصات اللازمة واقامة المشاريع وتوفير مياه الشرب والزراعة ومحاسبة المتجاوزين على الحصص المائية “.

ودعا الحكيم الى “اقامة مشاريع التبطين والارواء لتلافي الهدر مع اهمية ضمان حصة البصرة من مياه الشرب واكمال مشروع ماء البصرة الكبير ومشاريع شط العرب لمنع تسرب الماء للخليج”.

واعلنت تركيا في وقت سابق، عن البدء بملء سد اليسو في الاول من حزيران الحالي بعد تأجيله لمدة ثلاثة اشهر بطلب من الحكومة العراقية، حيث سيؤدي ملئ السد بحسب المختصين الى شحة كبيرة على الايرادات المائية في نهر دجلة.