إعادة التيار الكهربائي الى وضعه السابق بعد تحديد في الإنتاج

بغداد ـ الصباح الجديد:

واصلت ملاكات وزارة الكهرباء اعمال قطع وربط خطوط نقل الطاقة الكهربائية ضمن جهودها لتصريف احمال محطة بسماية الاستثمارية الجديدة.

واوضح بيان صدر عن وزارة الكهرباء تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه بأنه “ حصل تحديد جزئي للانتاج والتجهيز من الساعة الخامسة صباحاً لغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم امس السبت بعده سيعود انتاج وحمل منظومة الكهرباء الى وضعه الاعتيادي، وسيبدأ دخول الانتاج الجديد البالغ (١٠٠٠) ميغاواط الى المنظومة تباعاً، وبالتدريج وبواقع (٢٥٠) ميغاواط كل اسبوع وحسب المتطلبات الفنية للشركة المستثمرة”.

وتابعت الوزارة في بيانها “إضافة إلى إكمال الصيانات المبرمجة للوحدات التوليدية في عدد من المحطات والبالغة (٢٠٠٠) ميكاواط منتصف شهر حزيران المقبل، مع استمرار مساعي الوزارة لعودة خط استيراد الطاقة الكهربائية (ميرساد – ديالى) بطاقة (٤٠٠) ميغاواط”..

واضافت الوزارة ان “منظومة الكهرباء الوطنية ستشهد اضافة طاقات توليدية جديدة تصل الى (٣٥٠٠) ميغاواط بشكل تدريجي لغاية نهاية شهر حزيران المقبل قبل فترة حمل الذروة، ماسينعكس إيجاباً بزيادة ساعات التجهيز وبشكل مرض الى المواطنين في العاصمة بغداد والمحافظات”.

وناشدت وزارة الكهرباء المحافظات بالالتزام بحصصها من اجل الحفاظ على منظومة الكهرباء وضمان استمرارية عملها.

وكانت الوزارة قد اعلنت من جانبها انها جادة باضافة طاقات جديدة لتعزيز المنظومة قبل شهر حزيران ، اذ انها ستدخل اشهر الصيف الحالي بقدرات انتاجية هي الاعلى قياساً بالسنوات الماضية بما يحقق تجهيز مرضي للمواطنين في العاصمة بغداد والمحافظات .