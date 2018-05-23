الملف الأمني

سرقة 40 ألف دولار بسطو مسلح شرقي بغداد * ” مسلحون يعدمون مختار قرية بالرصاص غربي كركوك

ضبط (همر) عسكرية ملغمة شمالي صلاح الدين * القوّات الأمنية تفجّر 69 عبوة ناسفة شرقي الأنبار

بغداد – سطو مسلح

ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية امس الاربعاء، أن مسلحين سلبوا مبلغا قدره اربعين الف دولار من صاحب مكتب صيرفة جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين أقدموا، ظهر يوم امس على تسليب صاحب مكتب للصيرفة مبلغا قدره 40 الف دولار تحت تهديد السلاح في اثناء مروره بمنطقة جسر ديالى القديم، جنوب شرقي بغداد، ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة” .

على صعيد آخر افاد المصدر بأن ثلاثة اشخاص اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة النصر والسلام التابعة لقضاء ابو غريب غربي بغداد، ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص صادف مرورهم لحظة الانفجار”.

كركوك – عملية اختطاف

اكد مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس الاربعاء، أن عناصر من “داعش” اختطفوا مختار قرية وقاموا بإعدامه رمياً بالرصاص جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر ان “مجموعة من عناصر التنظيم اقتحموا في وقت متأخر من ليلة امس الاول ، قرية كنعان بناحية الرياض (٥٥ كم جنوب غربي كركوك)، واختطفوا مختار القرية المدعو محجوب خلف”، مضيفا ان “عناصر التنظيم قاموا باعدامه رمياً بالرصاص”.

صلاح الدين – ضبط ملغمة

اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية امس الاربعاء ان القوات الأمنية ضبطت ، عجلة عسكرية ملغمة نوع {همر} كانت قد استولت عليها عصابات داعش الارهابية قرب محطة كهرباء في قضاء بيجي شمالي محافظة صلاح الدين .

وقال الناطق اللواء سعد معن ” على وفق معلومات دقيقة ضبطت عجلة همر ملغمة تحتوي جلكانات وعبوات ناسفة تحت أنقاض بناية” ، مضيفا “كما عثر على معمل للمواد المتفجرة تستعمل في عمليات التفخيخ وصناعة العبوات الناسفة بالقرب من محطة كهرباء بيجي الحرارية في محافظة صلاح الدين واتخذت الاجراءات المطلوبة بشأن ذلك .

الانبار – تفجير عبوات

كشف مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس الاربعاء ان القوات الامنية فجرت ، 69 عبوة ناسفة شرقي المحافظة .

وقال المصدر أن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات شرقي الانبار وبمعلومات استخباريـة دقيقـة عثــرت على كدس للعبـوات الناسفـة من مخلفـات داعش الارهابي في قضاء الكرمة منطقـة الصبيحـات بمحافظـة الأنبـار” يحتـوي على 40 عبوة ناسفة علـى شكل صفيحـة و13 عبوة ناسفـة علـى شكـل جلكـان سعـة ٢٠ لتـر و9عبـوات ناسفـة معبـأة بقنانـي غـاز التبريـد و7 عبـوات معبـأة في مطافـئ الحريـق، وقد فجرت موقعيا من قبل المفـرزة الهندسيـة المختصـة”.

الديوانية – اعتقال مطلوبين

افاد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة الديوانية امس الاربعاء ان مفارز امنية القت بعمليات دهم القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفقا لمواد قانونية مختلفة .

واضاف المصدر الامني ان عمليات الدهم جاءت خلال ممارسة امنية نفذت في مركز المحافظة والاقضية والنواحي واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.

ميسان – اجتماع امني

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة ميسان والمنشآت امس الاربعاء ان مدير الشرطة اللواء الحقوقي ظافر عبد راضي دواي ترأس اجتماعا أمنيا حضره مدراء الأجهزة الأمنية و الاستخبارية وآمري القواطع الأمنية ومدراء شرطة الأقسام.

وبين المصدر الامني ان الاجتماع ناقش مفردات الخطة الأمنية ، اضافة الى عرض نشاطات وانجازات وفعاليات شرطة المحافظة ، فضلا عن الاستماع إلى معوقات عمل الأقسام والسعي إلى تذليلها ودراسة الآراء والمقترحات التي من شأنها تعزيز الواقع الأمني في مركز واقضية ونواحي المحافظة.

نينوى – اعتقال ارهابيين

اعلن الناطق باسم مركز الاعلام الامني امس الاربعاء، القاء القبض على ارهابيين اثنين في نينوى.

وقال الناطق يحيى رسول ان “مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى تمكنت من القاء القبض على عنصرين اثنين من عصابات داعش الإرهابية، بعد ورود معلومات استخبارية عن أماكن تواجدهما”، مشيرا الى تسليمهما الى الجهات القضائية المختصة لاجراء التحقيقات المطلوبة “.

البصرة – اطلاق نار

افاد مصدر أمني في شرطة محافظة البصرة امس الاربعاء، أن ثلاثة مواطنين لقوا مصرعهم جراء اطلاق النار عليهم من قبل مسلحين في منطقة تقع ضمن مركز المحافظة.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة كان يستقلها ثلاثة مواطنين ما أدى الى مصرعهم”، مبيناً أن “الحادث حصل في منطقة حي الحسين الواقعة ضمن مركز المحافظة” ، لافتا الى أن “القوات الأمنية شرعت على الفور بفتح تحقيق في الجريمة”.