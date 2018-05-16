الملف الأمني

انفجار عبوة ناسفة في بوب الشام شمالي بغداد * اعتقال المسؤول المالي لداعش في الكاطون غربي ديالى

مقتل 5 إرهابيين بارزين جنوب غربي كركوك * نفي تعرّض نقطة تفتيش بـ(الطيران والعكيدات) لهجوم بالموصل

بغداد – تفجير عبوة

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس الاربعاء، ان مدنيين اثنين اصيبا بتفجير عبوة ناسفة في منطقة بوب الشام شمالي بغداد.

وافاد المصدر ان “عبوة ناسفة انفجرت، صباح يوم امس كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية بمنطقة بوب الشام شمالي بغداد، ما أسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة” ، مضيفا ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارة الاسعاف المصابين الى مستشفى قريب”.

ديالى – اعتقال مطلوبين

افاد مصدر امني في شرطة محافظة ديالى امس الاربعاء ان مفارز امنية القت القبض على المسؤول المالي لما يسمى بـ “ولاية ديالى” بصحبة ارهابي آخر .

وذكر المصدر ان” مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على ارهابيين اثنين ضمن منطقة الكاطون احدهما يعمل بصفة المسؤول المالي لما يسمى ولاية ديالى مؤشرين ضمن ألاهداف الارهابية الهاربة” ، مشيرا الى انهما ارتكبا العديد من العمليات الاجرامية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير وفرا هاربين من منطقة إلى أخرى .

كركوك – مقتل ارهابيين

اكد مركز الإعلام الأمني امس الاربعاء مقتل خمسة “إرهابيين” في محافظة كركوك بينهم أحد المخططين والمنفذين للجريمة التي وقعت في ناحية السعدونية جنوب غربي المحافظة.

وقال المركز في بيان له إن “قوات الشرطة الاتحادية وبناء على معلومات من استخبارات الحشد الشعبي، تمكنت من قتل خمسة إرهابيين قياديين بارزين في تنظيم داعش بعد مشاركتهم في الهجوم على قرية (كرحة قازان) جنوب غرب كركوك”.

بابل – عملية امنية

اكد مصدر امني في شرطة محافظة بابل امس الاربعاء ان قوات من شرطة المحافظة تمكنت من القبض على عدة مطلوبين للقضاء بجرائم جنائية ومخالفات متنوعة، خلال عمليات أمنية استهدفت مناطق متفرقة من المحافظة .

واضاف المصدر الامني ا” بناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت هذه القوات بعملية امنية من اعتقال عدد من المتهمين ونقلوا الى مراكز الاحتجاز الامني تمهيدا لاستكمال بقية الاجراءات القانونية بغية عرضهم على القضاء”.

الانبار – تفجير اعتدة

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس الاربعاء ان القوات الأمنية فجرت اكداسا من الاعتدة ، والصواريخ من مخالفات عصابات داعش الارهابية، بمناطق متفرقة في محافظة الأنبار.

وقال المصدر الامني ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة وعلى وفق معلومات دقيقة عثرت على كدس للاعتدة في حافة نهر الفرات يحتوي على 6 صواريخ جهنم محلية الصنع و6 قنابر هاون عيار 120 ملم و3 قذائف عيار 155 ملم و6 قنابر هاون عيار 82 ملم و5 مساطر تفجير وعبوتين ناسفتين محليتي الصنع فجرت من دون حادث”.

الديوانية – عمليات دهم

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة الديوانية امس الاربعاء ان مفارز قسم مكافحة الإجرام وبعد جمع المعلومات من مصادرها السرية الخاصة تمكنت بعملية دهم من القاء القبض على متهم بالسرقة مطلوب للقضاء على وفق المادة 446 فيما فتح الفور التحقيق معه تمهيدا لاحالته الى القضاء.

واضاف المصدر ان دوريات مركز الحمزة والاصلاح والسنية القت بعمليات دهم ايضا القبض على 3 متهمين مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة البعض منها جنائية تتعلق بالنصب والاحتيال على وفق المادة 456 وقد اتخذت الاجراءات القانونية بحقهم.

ذي قار – تعزيزات امنية

كشف مصدر امني في شرطة محافظة ذي قار امس الأربعاء، عن وصول تعزيزات أمنية إلى قضاء الرفاعي خوفا من اندلاع نزاع عشائري.

وافاد المصدر أن “تبادل لاطلاق نار وقع في الساعات الماضية بين عشيرتي ال معش والبعيات بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار على خلفية مقتل شرطي بهجوم مسلح من عشيرة آل معش”، مبينا أن “الأجهزة الأمنية بادرت بتطويق منطقة الاشتباك واحتواء الموقف بين الطرفين، فيما عززت من وجودها الأمني بالمنطقة من خلال تلقيها تعزيزات أمنية خوفا من اندلاع نزاع عشائري جديد”.

نينوى – نفي هجوم

نفى مصدر امني في شرطة محافظة نينوى امس الاربعاء ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تعرض إحدى نقاط التفتيش في منطقتي ( الطيران والعكيدات) في المحافظة إلى هجوم من قبل عصابات داعش الإرهابية. وجدد المصدر دعوته إلى وسائل الإعلام بالاعتماد على المصادر الرسمية في نقل ونشر الأخبار التي تتعلق بالقضايا الامنية .