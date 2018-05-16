45مشاركاً في ملتقى النادي الدولي للإعلام الرياضي بتونس

تونس ـ خاص:

بمشاركة 45 اعلامي واعلامية رياضيين من “21” دولة اقيم الملتقى الاعلامي الدولي الاول وورشة العمل الخاصة بالطريق الى روسيا الذي نظمهما الجمعية لدعم الاعلام الرياضي “النادي الدولي للاعلام الرياضي” في مدينة المنسيتير في تونس خلال الفترة من 10 الى 13 آيار 2018.

وافتتح الملتقى بكلمة ترحيبية لرئيس الهيئة المديرة التونسي عدنان بن مراد والذي رحب بالحضور وتطرق الى أهداف النادي وأهمية وجوده والاستراتيجيات التي يتبعها من أجل تحقيق الأهداف, لتنطلق المحاضرات بمحاضرة للاعلامي الاردني صالح الراشد بعنوان ” صناعة الاعلامي”, حيث تحدث الراشد عن آلية صناعة الاعلامي من خلال المعرفة العامة الشمولية والخاصة في الرياضات وأنظمتها, اضافة الى شعور الاعلامي بالمسؤولية المجتمعية والارتقاء بروح الحرية الاعلامية ليشكل الاعلامي نبراسا للمجتمع.

كما تحدث الراشد عن أهمية الاعلام في التسويق الرياضة كونه صانع للرياضات واللاعبين والنجوم والمال وبين أن الشراكة ما بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاعلام الرياضي ظالمة لدور الاعلام , واسهب الراشد في الحديث عن تطورالاعلام واسس الاعلام الحديث, وختم الراشد الذي يشغل منصب الامين المالي للنادي حديثه عن النادي الدولي للاعلام والاهداف الكبيرة التي يسعى الى تحقيقها على الصعيد القاري لكل منطقة والعالم.

ثم تحدث المحاضر التونسي منذر الشاوشي عن دور المنسق الاعلامي وحقوقه وواجباته في نهائيات كاس العالم بحيث يكون مصدرا للمعلومات عن منتخب بلاده ويقوم بارسال الاخبار الى موقع الفيفا لتسهيل الحصول على المعلومة، وبين ان اعتماد عدد الاعلاميين المشاركين في النهائيات يعتمد على الحجم الاعلامي لكل دولة، واضاف بان عدد الحضور الاعلامي في كل لقاء ضمن الجولة الاولى يصل الى “600” اعلامي وفي الادوار الاخرى يصل الى “2000”اعلامي، وبين انه يسمح للمصورين بالدخول الى المباريات دون بطاقة اعتماد خاص لكل لقاء.

واختتمت محاضرات اليوم الاول بمحاضرة للمغربي المصطفى بدري عن أهمية الصورة في البطولات العالمية, وبين ان الصورة خير من خبر يتكون من ألف كلمة نتوها الى أن الاعلاميين الجدد يركزون على الصورة لأنها تزيد من متابعتهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي, كما تطرق الى تاريخ الصورة في الاعلام وزيادة قيمة أهميتها طبقا للحدث.

وفي اليوم الثاني من الملتقى تحدث مسئول الاعلام بالسفارة الروسية بتونس السيد اليكسي ريغاليف والذي كشف عن كل الاستعدادات الخاصة باستضافة روسيا للمونديال الكروي ، كما اوضح لجميع المشاركين آلية العمل والتنقلات والامكان المخصصة للزوار ومن ثم قام السيد اليكسي بالرد على عدد كبير من الاستفسارات الخاصة بالمونديال.