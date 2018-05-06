سلاح الجو العراقي يشن غارات على مواقع لداعش في سوريا

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجهت القوة الجوية العراقية أمس الاحد ضربة ضد مواقع لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية.

ذكر هذا المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، وقال المكتب في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “ابطال القوة الجوية العراقية وجهوا ضربة موجعة ضد موقع لقيادات الارهاب الداعشية جنوب الدشيشة داخل الاراضي السورية”.

واضاف المكتب ان ” رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أمر بتوجيه الضربة”.

من جانبه أكد مركز الإعلام الأمني أن طائرات F16 العراقية نفذت ضربة جوية موفقة، استهدفت خلالها مقرا يتواجد فيه قيادات مهمة من تنظيم داعش والذي يقع جنوبي منطقة الدشيشة داخل الاراضي السورية، وذلك بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وبتنسيق وإشراف من قيادة العمليات المشتركة، ووفق معلومات استخباراتية دقيقة، مبينا ان هذه الضربة حققت هدفها بعد أن دمرت الموقع بالكامل.

وسبق أن نفذ سلاح الجو العراقي غارات على مواقع داعش داخل الأراضي السورية، بالتنسيق مع الحكومة السورية، حيث أكدت الحكومة ان تنفيذ ضربات ضد مسلحي داعش في الأراضي السورية، هدفه درء خطر التنظيم على الأراضي العراقية.

وتعد هذه المرة الثانية خلال أقل من شهر التي توجه فيها القوات الجوية العراقية ضربات ضد داعش داخل الاراضي السورية بعد اقل من شهر، حيث أعلن مكتب العبادي، في 19 نيسان الماضي، توجيه ضربات “مميتة” ضد مواقع تنظيم داعش قرب البوكمال شرق سوريا.

الجدير بالذكر ان الحشد الشعبي أعلن، أمس الاول السبت، إحباط تسلل لعناصر تنظيم داعش في معبر تل صفوك الحدودي بين العراق وسوريا، وأشار الحشد في بيان له إلى أن عناصر أمنية أفشلت عملية تسلل لعناصر داعش حاولوا استغلال سوء الأوضاع المناخية وهطول الأمطار في المنطقة.