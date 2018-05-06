العبادي يوجّه بإيجاد حلول لإنجاز المعاملات التقاعدية

بغداد ـ الصباح الجديد:

شدد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأحد، على ضرورة إيجاد حلول سريعة لإنجاز المعاملات التقاعدية في محافظة البصرة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن “العبادي زار مديرية تقاعد محافظة البصرة، واطلع بشكل مباشر على معاناة المراجعين، وتحدّث مع عدد كبير من المتقاعدين عن الوقت الذي يتطلبه انجاز المعاملة التقاعدية وما يعانونه خلال مراجعاتهم”.

ووجه العبادي بحسب البيان “المسؤولين في المديرية بضرورة ايجاد حلول سريعة لإنجاز المعاملات التقاعدية والمتابعة الميدانية اليومية لعمل الموظفين في الدائرة ومضاعفة الجهود لتخفيف معاناة المراجعين خاصة ان غالبيتهم من كبار السن”.

وكانت هيئة التقاعد العامة اعلنت ، في وقت سابق، تقليص فترة انجاز المعاملات التقاعدية للمواطنين من ستة أشهر الى أسبوع ، فيما اشارت الى ادخال التكنولوجيا في إجراءاتها، لتسهيل عملية تسلم رواتب المتقاعدين وافتتاح مكاتب لخدمة لدفع .