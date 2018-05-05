  • السبت , 5 مايو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • غسان زوير يحصل على شهادة C التدريبية الآسيوية

غسان زوير يحصل على شهادة C التدريبية الآسيوية

رياضة
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بغداد ـ اثير الشويلي*
اختتمت في بغداد الدورة التدريبية الآسيوية نوع (C) التي اقامها الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الاسيوي للعبة بمشاركة 24مدربا واستمرت على مدى اسبوعين .
وقال المدرب غسان زوير احد المشاركين في الدورة: ان “الاتحاد العراقي للعبة أقام الدورة التدريبية الآسيوية على ملاعب المركز التخصصية لكرة القدم في بغداد بمشاركة عدد من المدربين واللاعبين القدامى حيث حاضر في الدورة كل من المحاضر الاسيوي الدكتور كاظم الربيعي اضافة الى الكابتن مجبل فرطوس ، مشيرا الى ان الدورة شهدت دروسا نظرية وعملية قيمة اسهمت في تطوير الجانب العلمي لدى المشاركين في حال نزولهم الى الملاعب سواء في دوري الدرجة الممتازة او الاولى او مع المنتخبات الوطنية .
وشهد حفل الختام حضور مدرب حراس مرمى المنتخب السعودي المحاضر الاسيوي جاسم الحربي والدكتور قاسم لزام والدكتور سعد حافظ والدكتورعبد الكريم ناعم مدرب حراس المنتخب الوطني العراقي فضلا عن وجود المحاضرين الدكتور كاظم الربيعي والكابتن مجبل فرطوس.

* إعلام نادي الدفاع المدني

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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