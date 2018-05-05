غسان زوير يحصل على شهادة C التدريبية الآسيوية

بغداد ـ اثير الشويلي*

اختتمت في بغداد الدورة التدريبية الآسيوية نوع (C) التي اقامها الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الاسيوي للعبة بمشاركة 24مدربا واستمرت على مدى اسبوعين .

وقال المدرب غسان زوير احد المشاركين في الدورة: ان “الاتحاد العراقي للعبة أقام الدورة التدريبية الآسيوية على ملاعب المركز التخصصية لكرة القدم في بغداد بمشاركة عدد من المدربين واللاعبين القدامى حيث حاضر في الدورة كل من المحاضر الاسيوي الدكتور كاظم الربيعي اضافة الى الكابتن مجبل فرطوس ، مشيرا الى ان الدورة شهدت دروسا نظرية وعملية قيمة اسهمت في تطوير الجانب العلمي لدى المشاركين في حال نزولهم الى الملاعب سواء في دوري الدرجة الممتازة او الاولى او مع المنتخبات الوطنية .

وشهد حفل الختام حضور مدرب حراس مرمى المنتخب السعودي المحاضر الاسيوي جاسم الحربي والدكتور قاسم لزام والدكتور سعد حافظ والدكتورعبد الكريم ناعم مدرب حراس المنتخب الوطني العراقي فضلا عن وجود المحاضرين الدكتور كاظم الربيعي والكابتن مجبل فرطوس.

* إعلام نادي الدفاع المدني