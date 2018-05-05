«الوطني» يلاقي إيران وفيتنام واليمن في نهائيات أمم آسيا

طاقم تحكيم أردني لودية الأسود وفلسطين

بغداد ـ الصباح الجديد:

ضمت نهائيات قرعة كأس آسيا لكرة القدم منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب إيران وفيتنام واليمن، اقيمت القرعة أول أمس في فندق أرماني ببرج خليفة بمدينة دبي، وفيما يلي نتائج القرعة كاملة: المجموعة الأولى: الإمارات و تايلاند والهند والبحرين، اما المجموعة الثانية فقد ضمت، أستراليا وسوريا وفلسطين والأردن، وتكونت الثالثة من كوريا الجنوبية والصين وقيرغستان والفلبين، اما الخامسة فتألفت من السعودية وقطر ولبنان وكوريا الشمالية، والمجموعة السادسة ضمت اليابان وأوزبكستان وعمان وتركمانستان.

وسيتأهل صاحبا المركزين الأول، والثاني من كل مجموعة لدور الـ 16 يضاف لها 4 منتخبات حققت أفضل مركز ثالث في كل مجموعة. وستكون المباراة الافتتاحية بين المنتخب الإماراتي مع نظيره البحريني يوم 5 كانون الثاني 2019.

من جانبه، وصف المدير الفني للمنتخب الوطني، باسم قاسم، المجموعة الرابعة التي سيتواجد فيها اسود الرافدين ضمن منافسات بطولة اسيا ٢٠١٩ في دولة الامارات العربية المتحدة بالمتوازنة.

وقال قاسم: الخطوة الاولى نحو تحقيق طموح الشارع الرياضي باللتويج باللقب الاسيوي للمرة الثانية تتمثل بالالتزام بمفردات البرنامج التدريبي الذي تم تقديمه من قبل الجهاز الفني لاتحاد الكرة.

واضاف : طموحنا في بطولة اسيا في نسختها المقبلة التي ستضيفها دولة الامارات يتعدى التأهل عن المجموعة بل يتمثل في الوصول الى ابعد نقطة في المنافسة على اللقب الذي سبق وان توج به منتخبنا الوطني العام ٢٠٠٧.

واختتم حديثه قائلاً: بلا شك ان عملية المنافسة على اللقب مرهونة بالتحضير الافضل من خلال اقامة المعسكرات التدريبية والمباريات الودية مع منتخبات تفوقنا في المستوى للاستفادة الفنية والبدنية من الاحتكاك وكل ذلك سيصب في مصلحة ممثل الوطن في المحفل الاسيوي المنتظر.

الجدير بالذكر ان القرعة التي اقيمت في ابو ظبي مساء اليوم الجمعة وضعت منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة الى جانب كل من « ايران و فيتنام و اليمن «.

من جانب اخر، أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة منتخبي العراق وفلسطين، أن طاقما أردنيا سيقود المواجهة التجريبية يوم بعد غدٍ الثلاثاء.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي علي جبار في تصريحات ل «سيقود المباراة التي ستحتضنها المدينة الرياضية في البصرة، طاقما تحكيميا أردنيا، مؤلف من مراد أحمد الزواهرة وعيسى محمود أحمد ومحمود ظاهر محمد، على أن تسمي لجنة الحكام في اتحاد الكرة حكما محليا رابعا».وبين «من المؤمل أن يصل الطاقم الأردني لمحافظة البصرة اليوم الأحد».‏

وأشار إلى ان اللجنة المنظمة أكملت التحضيرات اللازمة لإنجاح المباراة الودية، معربا عن أمله أن تكون ذات فائدة فنية للفريقين.

وأسفرت قرعة كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات مواجهة متجددة بين منتخبي العراق وفيتنام، حيث تواجدا في المجموعة الرابعة بجانب إيران واليمن..

وكان الأولمبي العراقي قد واجه فيتنام قبل 4 أشهر، وتحديداً في 20 يناير الماضي في الصين، ضمن لقاء دور الثمانية من كأس آسيا 2018 تحت 23 عاماً، والتي انتهت بفوز تاريخي لفيتنام بركلات الترجيح، بعد أن تعادلا بنتيجة 3-3.

وكانت تلك البطولة الأولمبية فرصة للكرة الفيتنامية للبروز بقوة على مستوى قارة آسيا، حيث نجح منتخبها الأولمبي في إخراج 3 منتخبات عربية دفعة واحدة وهي سوريا بدور المجموعات عبر إجبارها على التعادل السلبي وحرمانها من التأهل، ثم الفوز على العراق بدور الثمانية، وأخيراً الفوز على قطر في الدور قبل النهائي بركلات الترجيح.

وصول أولمبي فيتنام إلى نهائي تحت 23 عاماً على حساب 3 منتخبات عربية يعتبر إنذاراً شديد اللهجة للمنتخبات العربية في كأس آسيا للكبار 2019، حيث سيكون هداف أولمبي فيتنام في البطولة الأخيرة بـ 5 أهداف، نجويان قوانج هاي، حاضراً مع المنتخب الأول.

وكان للكرة الفيتنامية تجربة سابقة في إخراج المنتخبات العربية من المسابقات الآسيوية، وتحديدا قبل 11 عاماً، حيث نجح منتخب فيتنام الأول في حرمان منتخبي الإمارات وقطر من التأهل إلى دور الثمانية في كأس آسيا 2007، حيث تأهل مع متصدر المجموعة الثانية، منتخب اليابان لدور الثمانية.

في تلك البطولة حققت فيتنام الفوز الأول في تاريخ مشاركاتها بكأس آسيا للكبار، بتغلبها على الإمارات بهدفين دون رد، قبل أن تجبر منتخب قطر على التعادل 1-1، لتكون النقاط الأربع التي جمعتها من المنتخبين العربيين كفيلة بتأهلها إلى الدور التالي.