بدء بطولة الجمهورية لمنتخبات المناطق بكرة اليد

ستة منتخبات تتنافس وسط أجواء إثارة

بغداد ـ الصباح الجديد:

بدأت بطولة الجمهورية لمنتخبات كرة اليد باشراف وزارة الشباب والرياضة/ دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات بالتعاون مع الاتحاد المركزي للعبة في قاعة نادي الكرخ الرياضي، بمشاركة 6 منتخبات هي (بغداد والجنوبية والشمالية والوسطى والفرات الأوسط أ وب).

وكانت أول ايام البطولة، الخميس، شهد فوز بغداد على الوسطى بنتيجة 32 مقابل 22 هدفا واختير لاعب بغداد، بدر حمودي، الافضل في المباراة، اما المباراة الثانية فحقق فيها الشمالية الفوز على الجنوبية بنتيجة 31 مقابل 21 نقطة واختير حارس مرمى الشمالية احمد مكي للفوز بكاس الافضل، وفاز الفرات أ على الفرات ب بنتيجة 23 مقابل 22 نقطة، واختير سجاد طالب من الفرات أ للفوز بلقب الافضل في المباراة.

واسفرت نتائج اليوم التالي، أول أمس الجمعة، عن تحقيق بغداد الفوز على الجنوبية بـ 29 مقابل 20 هدفاً واختير لاعب بغداد قصي جبار افضل لاعب، والشمالية على الفرات الأوسط أ بـ 29 مقابل 27 هدفا واختير لاعب الشمالية اشرف مؤيد على لقب افضل لاعب في المباراة، والوسطى على الفرات الأوسط ب بنتيجة 25 مقابل 24 هدفاً، وحصل لاعب الفرات الاوسط ب حيدر جبار على لقب أفضل لاعب في المباراة.

عضو اتحاد اللعبة المركزي، رئيسة اللجنة المشرفة في البطولة، اعتبار الحداد، قدمت شكرها إلى وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان لما يقدمه من جهود كبيرة في اعلاء شأن الرياضة، مبينة ان تفعيل بطولة الجمهورية التي مضى على توقفها نحو 3 عقود، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح للنهوض بواقع كرة اليد.

واشارت إلى ان البطولة تقام على شكل دوري مرحلة واحدة كل فريق يلعب 5 مباريات، اي مجموع المباريات يبلغ 15 مباراة، مشيرة إلى ان البطولة شهدت مشاركة لاعبين من محافظات عدة بينها الموصل الحبيبة، مؤكدة ان اتحادها حرص على اشراك لاعبي منتخب الشباب ضمن تشكيلات المنتخبات المشاركة بالتنسق مع الملاكات التدريبية من أجل منح العناصر الشبابية الفرصة في زيادة الاحتكاك والبقاء في جاهزية تامة تحضيرا للاستحقاق المقبل الذي ينتظرهم في تصفيات آسيا بسلطنة عمان شهر أيلول.

فيما قال، كاظم كامل، عضو اللجنة التنظيمية العليا للبطولة، ان وزارة الشباب والرياضة مشكورة على تقديمها الدعم للعبة كرة اليد، واقامة هذه البطولة يضاف إلى إنجازات الوزارة الراعية للألعاب.

اما النجم، حمودي ناصر، عضو اللجنة، فقال ان 28 عاماً، غابت البطولة عن التنظيم، عاداً البطولة متميزة ومثيرة لان المنتخبات تضم ابرز نجوم اللعبة في المحافظات والمناطق، حث هنالك عناصر شبابية اثبتت ان جيل جديد يمكن اكتشافه من المدربين، وهذا يبعث الامل في النفوس ان اللعبة عائدة الى الاضواء بقوة، لكنها حتاج إلى دعم اكثر، وهنالك تنسيقا عاليا مع وزارة الشباب والرياضة بشخص الوزير عبد الحسين عبطان الذي يحرص على ايلاء الالعاب الدعم الكبير وبينها كرة اليد، منوها إلى ان التنسيق مع الوزارة ايضا متواصل بشأن تنظيم بطولة الجمهورية للنساء ولفئتي الناشئين والشباب في المدة المقبلة.

عضو لجنة تقييم اللاعبين، عبد الوهاب محمود، اكد ان اللجنة تضم نحو 10 مدربين وخبراء، مبيناً ان المباراة تشهد توزيع خبراء ومدربين بواقع اثنين لمتابعة كل فريق من أجل تسجيل النقاط التي تسهم في ارتفاع أسهم كل لاعب ليتم في النهاية اختيار اللاعب الذي يجمع اكبر عدد من النقاط، اذ يتم تكريم المتميز بوسام البطولة، مبينا ان حفل اختتام البطولة، سيشهد اختيار منتخب يكون من 7 لاعبين بحسب رؤية اللجنة المشرفة على تقييم الاداء الفني للاعبين.

وسميت 3 طواقم تحكيمية لقيادة المباريات، خالد شاكر وفاضل كاظم وعلي صالح وحيدر فلاح وسامر مهدي وبسام عبد الحمزة، وتكونت اللجنة المشرفة من اعتبار محمد الحداد وباسم دلف والدكتور فاضل كردي وظاهر مهدي وعلاء عبد الحسين وسعد خميس وقحطان فاضل ورضا عبود.