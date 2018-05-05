كلوب يعظّم من أهمية الفوز باللقب.. ودفاع الريال يشغل بال زيدان

قبل نهائي التشامبيونزليج في كييف 26 الجاري

العواصم ـ وكالات:

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني ليفربول الإنجليزي، إن فريقه يسير في الاتجاه الصحيح للاقتراب من أفضل الأندية في قارة أوروبا.

وتابع كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية :»وضع النادي جيد جدًا، نحن في الاتجاه الصحيح للاقتراب من الأفضل في القارة، من المهم جدًا بالنسبة لنا إحضار اللاعبين والاحتفاظ بهم، لكي نصبح في نهائي دوري الأبطال».

وأضاف :»إذا لم نفز فلن يتحدث أحد عن موسمنا، نحن في النهائي الثالث في 3 سنوات، والطريقة الوحيدة للفوز هي العمل على ذلك في النهائي، إذا لم تكن هناك فلن يكون لديك فرصة للفوز، إنه أمر لا يصدق.. إننا هناك».

وتابع: «عندما رأيت اللاعبين في غرفة خلع الملابس وخرجت مرة أخرى ورأيت الناس في المدرجات أدركت حقًا أننا وصلنا للنهائي، لقد أخذونا للنهائي بمساندتهم».. وواصل: «عندما بدأنا الموسم، لم نفكر في إمكانية الوصول لنهائي دوري الأبطال، اللاعبون جعلوا هذا الأمر ممكنًا وهو أمر رائع جدًا».

واختتم: «لم نلعب بشكل جيد أمام روما كما فعلنا خلال موسمنا في دوري الأبطال، لكن لم أكن قلقًا في المباراة الأخيرة».

من جانبه، يسعى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، للاطمئنان على دفاع فريقه قبل نهائي دوري الأبطال بكييف، أمام ليفربول الإنجليزي، يوم 26 ايار الجاري.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن زيدان يريد أن يتواجد الرباعي الأساسي في الدفاع، والمكون من راموس وفاران ومارسيلو وكارفاخال، في المباراة النهائية.

ويعد الدفاع، أكثر خط لا يقوم زيدان بالتغيير فيه على مدار الموسم، علمًا بأنه قام بتغييرات كثيرة في خطي الوسط والهجوم، لاسيما تفكيك الثلاثي BBC.

ويواجه زيدان العديد من المشاكل في إيجاد البدلاء المناسبين في الخط الدفاعي، فهو لا يملك العديد من الخيارات في هذا الخط مثل بقية المراكز الأخرى.

وخلال الموسم الحالي استطاع زيدان الاعتماد على هذا الرباعي من البداية في 16 مباراة من أصل 57 لعبها الفريق في مختلف المسابقات، فقد تعرض أفراده لإصابات وإيقافات في أوقات مختلفة من الموسم.

وغاب بعضهم عن مباريات مهمة بدوري الأبطال، فكارفاخال عن مباراة الذهاب أمام باريس في ثمن النهائي، وغاب راموس عن إياب ربع النهائي أمام يوفنتوس.

وعاد كارفاخال للغياب عن إياب نصف النهائي أمام بايرن ميونخ، وشارك مكانه لوكاس فاسكيز، وهذا ما يريد زيدان تجنبه في النهائي، فهو يسعى لأن يكون الرباعي جاهزًا إضافة لناتشو.

ويساهم مارسيلو وكارفاخال هجوميا بشكل كبير مع الفريق، وعلى وجه الخصوص اللاعب البرازيلي، فقد سجل في دوري الأبطال هذا الموسم ثلاثة أهداف وصنع واحد، بينما قدم كارفاخال تمريرتين حاسمتين.. أما راموس وفاران، فقد أظهرا قوتهما الكبيرة في الدفاع هذا الموسم، خاصة في المباراة الأخيرة أمام بايرن ميونخ. بعدما قدما مباراة مذهلة.