كريستيانو رونالدو يعيد والدته لمهنتها القديمة

لشبونة ـ وكالات:

كثيراً ما عبر اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فخره بوالدته السيدة دولوريس، التي كافحت من أجل تربيته حيث اشتعلت في مهن صغيرة لتوفير له العيش الكريم، فعملت مثلاً كمنظفة بيوت وطاهية.. ويبدو أنّ نجم نادي ريال مدريد الإسباني قد قرر إعادة أمه إلى مهنتها القديمة من الباب الواسع.

ويعتزم كريستيانو رونالدو، افتتاح مطعم مع أسرته في البرازيل يقدم أطباقا برتغالية حيث سيتمكن الرواد من تذوق وصفات والدة الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم الجمعة، التي أوضحت أنّه من المنتظر أن تفتتح أسرة النجم البرتغالي هذا المشروع بشراكة مع مجموعة “جرامادو باركس” للملاهي والمنتجعات وماركة الشوكولاتة المعروفة “لوغانو” في يونيو المقبل.

وأضاف ذات المصدر أنّه و بحسب بيان صدر عن مجموعة “جرامادو باركس”، فإن تشييد المطعم بدأ بالفعل في مدينة جرامادو التي تقع وسط الجبال جنوبي البرازيل بولاية ريو جراندي دو سول، حيث سيتمكن رواد المطعم من تذوق الوصفات الأصلية التي تعدها السيدة دولوريس، والدة كريستيانو رونالدو.

كما ستشارك كاتيا أفيرو، شقيقة رونالدو والشريكة أيضا في المشروع، في إعداد الأطباق إلى جانب والدتها، حيث قامتا سويا بتأليف كتاب الطهي “مطبخ العائلة البرتغالي” الذي يضم وصفات الأسرة ومنها طبق كريستيانو المفضل، المعد من سمك القد.

ولفت بيان الشركاء أن “الخبرة في هذا المجال لا تنقص السيدة دولوريس التي عملت طباخة على مدار سنوات، وهي المهنة التي اعتمدتها كوسيلة لدعم أسرتها”.. ويتواجد الشركاء حالياً في العاصمة الإسبانية مدريد، لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع الذي سيرى النور خلال نهائيات مونديال روسيا 2018.