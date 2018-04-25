ورشة عمل لممثلي شركات الكهرباء الحائزة على عقود الخدمة

بغداد – الصباح الجديد:

نظم مكتب الإعلام والاتصال الحكومي ورشة عمل مع الشركات الحائزة على عقود الخدمة والجباية في بغداد والمحافظات بمقر الوزارة 2018 بحضور مدير عام دائرة توزيع الطاقة المهندس محمد هاشم ومدير مكتب الاعلام والاتصال الحكومي الدكتور مصعب سري المدرس وممثلي الشركات .

وتحدث المدرس ان دعوتنا لكم بحضور هذا اللقاء المهم الذي اطلقنا عليه (ورشة عمل ) الخاصة بعقود الخدمة والجباية,وان الجميع يعلم بأن لدينا ضائعات قد تجاوزت الى 65% ويجب السيطرة على عملية البيع وعمل الوزارة واستراتيجية اعمالها الضخمه ( انتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) التي تصطدم بعملية الاسراف وهدر الطاقة الكهربائية وسرقتها وعمليات التجاوزعليها.

وقال المدرس ان الوزارة اتجهت نحو القطاع الخاص كونه يمتلك عدة مزايا خاصة الشركات الاستثمارية الذين لديهم مساحات عمل اوسع من وزارة الكهرباء, وان رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي مهتم شخصياً بهذا المشروع بشكل كبير من اجل نجاحه كونه سيحل ازمة الطاقة الكهربائية في البلاد ولكن هناك ردود افعال سلبية ضد هذا المشروع من قبل اناس ضربت مصالحهم بالدرجة الاولى وايضا من قبل اناس اخرين يقومون بسرقة الطاقة الكهربائية, والفئة الثالثة عدد من اعضاء مجالس المحافظات الذين لايعون حتى مسؤلياتهم باتخاذ القرارات والتصريحات الاعلامية , كما ان هدفنا هو اسناد عملكم بالدرجة الاساس كونه مشروع وزارة الكهرباء ونجاحكم هو اساس نجاح وزارة الكهرباء.

واكد المدرس ان الحملة الاعلامية المضادة التي شنها اناس سلبيون كانت حملة اعلامية حركت مشاعر الكثير من المواطنين علما ان المشروع يسعى الى خدمة المواطن بالدرجة الاساس ونحن ومن خلال الاعلام نسعى لتوجيه رغبات المواطن نحو الموضوع الايجابي لهذا المشروع ورفع عن كاهله مايسدده لاصحاب المولدات مقابل مبالغ ميسرة للمشروع .

وان وزير الكهرباء المهندس قاسم محمد الفهداوي, متابع لجميع تقارير الشركات الحائزة على عقود الخدمة والجباية في بغداد والمحافظات وكذلك على اتصال دائم مع اناس من اجل معرفة ردود افعالهم حول تجربة هذا المشروع وكذلك عمل الشركات من خلال الجهد الاعلامي الذي يتم تنفيذه باقناع الـراي العـام بهـذه التجربـة.

واشار مدير مكتب الاعلام والاتصال الحكومي الى ان ورشة العمل خرجت بعدد من التوصيات التي من شأنها ان تقدم الدعم للجهد الاعلامي التثقيفي للمشروع .