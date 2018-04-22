  • الأحد , 22 أبريل 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • الوسط الرياضي ينعى علي الخفاجي

الوسط الرياضي ينعى علي الخفاجي

رياضة
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ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الزميل الأعلامي الرياضي الرائد علي الخفاجي في أحدى مستشفيات المانيا حيث كان الراحل يعاني من مرض عضال ويتلقى العلاج في هذا المستشفى منذ سنوات قبل أن توافيه المنية تاركا غصة وألم كبيرين في نفوس أهله وزملائه ومحبيه وهو الذي خدم الرياضة العراقية على مدى أكثر من نصف قرن في مجال الأعلام المرئي والمكتوب كان خلالها وفيا ومخلصا لمهنته وكفاءة عالية في تغطية مختلف الألعاب والفعاليات الرياضية .
رحم الله الفقيد الأعلامي الكبير علي الخفاجي وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان وأنا لله وأنا أليه راجعون.

الاتحاد العراقي للاعلام الرياضي

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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