«المركز الوطني» يتأهل لنهائيات بطولة العراق لكرة السلة

بغداد – الصباح الجديد:

تأهل فريق المركز الوطني للموهبة الرياضية لكرة السلة الى نهائيات بطولة العراق للعبة بعد تصدر منافسات بطولة اندية بغداد للناشئين تولد ( 2003 – 2005 ) ،من خلال فوزه في مباراته الاخيرة على فريق النفط بنتيجة ( 50 – 30 ) نقطة ، محققا العلامة الكاملة بفوزه بأربعة مباريات خاضها في البطولة ، اذ سبق و فاز فريق المركز الوطني على فريق المشاهدة بنتيجة ( 53 – 50 ) ، وتمكن في المباراة الثانية من تحقيق الفوز على الرصافة الاولى بنتيجة ( 62 – 18 ) ، كما تغلب على الخطوط بنتيجة ( 59 – 57 ) .

مدرب فريق المركز الوطني ابراهيم جليل اكد ان الفريق استحق التأهل الى نهائيات بغداد وبكل جدارة بعد ان قدم اللاعبين مستوى مميز في المنافسات مما ساعدنا بتجاوز جميع خصومنا وبفارق مريح من النقاط ، مضيفا ان الفريق سيواصل تحضيراته لنهائيات بطولة العراق بعد ان يكتمل عقد الفرق المتأهلة اذ سيمثل فريق المركز الوطني وفريق الخطوط بغداد في النهائيات بأنتظار اكتمال تصفيات فرق المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية ، مشيرا الى ان ناشئين المركز سيكونون على اتم الاستعداد لنهائيات بطولة العراق على امل تحقيق اللقب الذي سبق وان توج به المركز في الاعوام السابقة .

مراهنا على مجموعة اللاعبين المتواجدين في صفوف من نجومه الموهبين وهم كل من سيف علي و عبد الله صهيب وعلي الحق اسماعيل وسجاد محمد وسليمان اسماعيل وسمار سمير وحسين عليم ورضا يوسف وهمام حسن وعلي قاسم وعلي علاء .

هذا وتم بنهاية المباراة تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الاولى بالكؤوس والميداليات اذ حصل فريق المركز الوطني على كأس البطولة والميدالية الذهبية ونال فريق الخطوط صاحب المركز الثاني الميدالية الفضية، فيما تم تقليد فريق النفط صاحب المركز الثالث على الميدالية البرونزية.