برشلونة يحيي رقماً عمره 38 عاماً.. ويتفوق على تاريخه

فالفيردي يلقي الكرة في ملعب إنييستا

مدريد ـ وكالات:

صنع برشلونة تاريخا في كأس ملك إسبانيا، باكتساحه لإشبيلية (5-0)، لحساب نهائي البطولة، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو».

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، أن البارسا أصبح أول فريق يسجل 5 أهداف، في نهائي كأس الملك، منذ ريال مدريد عندما أحرز 6 أهداف، ضد ريال «كاستيا»، موسم 1979-1980.

وكان أتلتيك بيلباو قد أحرز خماسية نظيفة أيضًا، في نهائي كأس الملك عام 1915، أمام إسبانيول.. كما أن كتيبة إرنستو فالفيردي، تخطت أفضل نتيجة حققها البارسا في نهائي البطولة، عندما فاز في نسخة 1922 بنتيجة (5-1)، على ريال يونيون.

وسجل البرازيلي فيليب كوتينيو، الهدف الخامس لبرشلونة، من ركلة جزاء، في أول نهائي له مع الفريق، الذي ضمه في يناير/كانون ثان الماضي، من ليفربول، مقابل نحو 160 مليون يورو.

واصل ليونيل ميسي، نجم برشلونة، تألقه بهدف في مرمى إشبيلية، مساء أول أمس لحساب نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب (واندا ميتروبوليتانو).

وأشارت شبكة «سكواكا» إلى أن النجم الأرجنتيني، سجل أمس الأول الهدف رقم 40 له في كل البطولات، مع البارسا هذا الموسم، ليكرر إنجاز الوصول إلى 40 هدفا على الأقل، للموسم التاسع على التوالي.

ففي موسم 2009/2010، سجل ميسي 47 هدفا، ثم قفز إلى 53 هدفا في الموسم التالي، ووصل إلى أفضل معدل له، في موسم 2011/2012، بتسجيل 73 هدفا.. وخلال موسم 2012/2013 أحرز البرغوث 60 هدفا، وتراجع إلى 41 هدفا في الموسم التالي، ثم قفز مجددا إلى 58 هدفا، قبل أن يحرز 41 هدفا في موسم 2015/2016.. وفي الموسم الماضي، سجل أيقونة برشلونة 54 هدفا، في كل البطولات.

من جانبه، ألقى إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، بالكرة في ملعب قائد الفريق، أندرياس إنييستا، عقب التتويج بكأس ملك إسبانيا، بالفوز على إشبيلية (5-0).. وعن مستقبل نجم إسبانيا المخضرم، قال فالفيردي، في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «ننتظر موقف إنييستا، فهو الشخص الوحيد القادر على تحديد مصيره، وحسم قراره النهائي».

وأضاف: «لقد عانيت كثيرا أمام إنييستا، بفضل أسلوبه في اللعب، فهو السهل الممتنع، ودائما ما أمتع الجماهير، وسعيد للغاية بمستواه في نهائي الكأس، والهدف الذي سجله كان بمثابة هدية له».

وتابع قائلا: «سعيد بهذا اللقب وإسعاد الجماهير، قدمنا أداء رائعا، وبدأنا اللقاء بحالة تركيز كبيرة، والآن علينا تأكيد فوزنا ببطولة الدوري، عبر تقديم نفس هذا المستوى».

وأردف المدرب: «لقد بدأ إشبيلية اللقاء متراجعا للخلف، ثم سجلنا هدفا ساعدنا كثيرا في إيجاد مساحات، تم استغلالها لإحراز 4 أهداف أخرى.. من الوارد أن يشكل المنافس تهديدا علينا، لكن برشلونة كان مستعدا بشكل جيد».. وأتم فالفيردي: «الآن حان الوقت لحسم لقب الدوري، لقد تصدرنا جدول الترتيب منذ بداية المشوار، والفوز بهذه البطولة لم يتحقق بسهولة».

إلى ذلك، أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أن أندرياس إنييستا، قائد الفريق، لديه عرض رسمي للرحيل عن البلوجرانا، عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال بارتوميو بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا، بالفوز على إشبيلية (5-0)، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «أعلم أن إنييستا لديه عرض، لكن برشلونة بيته، والنادي الذي قضى به حياته، كما أنه يرتبط معنا بعقد أبدي غير محدد المدة».

وأضاف: «لدينا أفضل لاعب في العالم، ليونيل ميسي، لكن إنييستا ترك بصمة في تاريخ كرة القدم.. راضٍ للغاية عما حققه الفريق، أثبتنا أننا الأفضل في العالم، وعشنا لحظات استثنائية في تاريخ هذا النادي».

وواصل: «علينا الاستمتاع بلقب الكأس، خاصة بعد النتيجة السيئة التي حققناها، في دور الثمانية لدوري الأبطال».. وختم بارتوميو: «التتويج بثنائية الدوري والكأس إنجاز تاريخي، لأنه أمر لا يتكرر كثيرا، برشلونة قدم أداء رائعا، واستمتعت الجماهير التي تواجدت في الملعب، بمستوى الفريق الأفضل في العالم».