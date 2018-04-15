«التنمية» تواصل تقديم الدعم لأصحاب المشاريع الصناعية

حسين حسن

تواصل المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن تقديم الدعم لاصحاب المشاريع الصناعية خلال شهر اذار الماضي .

وقال مدير عام المديرية المهندس سلام سعيد احمد في تصريح بثه المركز الاعلامي والعلاقات العامة في الوزارة ان المديرية منحت (37) اجازة لتأسيس مشاريع صناعية وقد حصلت محافظة البصرة على العدد الاكبر منها بـ (10) اجازات ومنح شهادات اكمال تأسيس للمشاريع الصناعية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة بواقع شهادتين تخصصت بالصناعات الكيمياوية والغذائية برأسمال قدره مليار و(37) مليون دينار فيما خصصت المديرية (11) قطعة ارض لتأسيس مشاريع صناعية اخرى ، مشيراً الى ان المديرية تولي الاهتمام والحرص على مجريات سير العمل داخل المشاريع الصناعية من خلال عمل الكشوفات الدورية التي تقوم بها اللجان الفنية حيث بلغ عددها(37) كشفاً لجميع المحافظات لمعرفة حجم الاضرار والصعوبات ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لها .

ولفت المدير العام الى ان المديرية ماضية بسعيها الدؤوب لتطوير مشاريع القطاع الخاص وتقديم الدعم المتواصل للارتقاء بها من خلال تقديم الخدمات التخصصية والتسهيلات الى جميع اصحاب المشاريع الصناعية.

على صعيد متصل اعلنت الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن نشاطها في مجال تجهيز ونصب وفحص وصيانة المصاعد الكهربائية بنوعيها الاعتيادي والبانوراما للاشخاص والحمل.

وقال مدير عام الشركة المهندس عصام كاظم جبارة في تصريح بثه المركز الاعلامي والعلاقات العامة في الوزارة ان شركته اجرت التسليم النهائي لمصاعد حمل عدد (2) للشركة العامة للصناعات المطاطية والاطارات فيما قامت باعمال فحص لثلاثة مصاعد في المصرف الصناعي وفحص ثمانية مصاعد من اصل عشرة لوزارة العدل ، موضحا بأن هذه الفحوصات تؤكد على شروط السلامة والامان ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية من عدمها للبعض الاخر منها لعدم موثوقيتها لغرض متابعتها وتصليحها وكذلك للتأكد من عمل البوردات الكهربائية والابواب الخارجية والباب الداخلي وجميع مفاتيح الامان في بئر المصعد وغرفة المحركات اضافة الى شروط الامان الاخرى .

من جهة اخرى اعلن المدير العام عن نشاط الشركة ومن خلال قسم المدرسة العراقية للحام في تنظيم دورات خاصة بتدريب الراغبين على جميع انواع اللحام ولجميع المستويات اضافة الى الدورات الخاصة بالفحوصات اللااتلافية وحسب المنهاج المعتمد من الجمعية الاميركية للفحوصات وكذلك الدورات الخاصة بالمعادن والمعاملات الحرارية مع شرح تفصيلي على انواع عمليات اللحام وكيفية استعمال الاسلاك لهذا الغرض ، مشيراً الى ان قسم المدرسة العراقية للحام اقام دورات متنوعة ( نظري وعملي ) عن كيفية لحام الانابيب حسب المواصفة العالمية لصالح شركتي مصافي الجنوب ونفط ذي قار وعن آلية اللحام وكيفية تأهيل اللحامين لصالح شركة نفط ذي قار.

*اعلام الصناعة