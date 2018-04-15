توفير الماء العذب لـ 4 ملايين مواطن في البصرة وذي قار

المهندس سعد يوسف هاشم لـ»الصباح الجديد» :

البصرة – سعدي السند:

تتميز انشطة وفعاليات مديرية ماء البصرة التابعة للهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل احدى تشكيلات وزارة الموارد المائية في إيصال المياه الى مشروع ماء العباس المجاور لمدخل مطار البصرة الدولي من قناة البدعة في محافظة ذي قار .

وأكد المهندس سعد يوسف هاشم مدير مشروع ماء البصرة ان في المديرية عدة مواقع تبدأ من قناة البدعة (موقع ناظم الصدر) يضم محطات عامة ، اذ ان الملاكات العاملة هناك تقوم بتشغيل المضخات العائمة اذا انخفضت مناسيب المياه ويبلغ طول القناة من ناظم الصدر (238) كم حتى مطار البصرة وهذه القناة مفتوحة ومبطنة ايضا ، اذ ان قسما من مقاطعها مبطن بالخرسانة وهي مقاطع متباينة حسب التصريف المطلوب وبطول (144) كم .

أعمال صيانة مستمرة على مدار السنة

وأضاف مدير المشروع لقد نفذ من القناة (94) كم بعمليات الحفر وبطرق تضمن المحافظة على عذوبة المياه حتى لاتختلط بالمياه الجوفية وان عمق التبطين 3،3 م وعرض القعر من 1,5 – 7 م وبأنحدارات جانبية داخلية وان المشروع يوفر الماء العذب تقريبا لـ ( 3,5 – 4 ) ملايين مواطن في البصرة وذي قار وتعمل على المشروع 3 محطات ضخ رئيسة هي محطة الضخ العائمة في الرقم صفر بمنطقة البدعة بقضاء الشطرة وأضيفت للمشروع عام 2014 ومحطة ضخ الناصرية عند الكيلومتر 61,5 في منطقة السديناوية في محافظة ذي قار ومحطة ضخ البصرة عند الكيلو 165,5 في منطقة الغبيشية وعلى امتداد قناة المشروع خزاني ماء سعة 750 الف م3 وخزان ثالث سعة 5 ملايين م3 كند الكيلومتر 227 اضيف للمشروع عام 2011 وايضا محطة ضخ في ابي صخير مع بوابات تتفرع منها قناتان تمتدان الى محطة الضخ الرئيسة في ابي صخيرR0 ، اضافة الى تشييد 200 منشأ خرساني يشتمل على بناء سايفونات وقناطر وجسور ومعابر مياه ونواظم صدر وجسور مشاة .

واشار مدير المشروع اما بالنسبة الى مواقع المشروع الحالية فهي ادارة المشروع والتي هي مقر المديرية وناظم الصدر ومحطة الضخ الأولى ومحطة الضخ الثانية وموقع صيانة السداد في الرميلة الشمالية وموقع احواض التخزين في ابي صخير وتقوم ملاكاتنا دائما بأعمال الصيانة المستمرة ولكل مايخص منشآت القناة وعلى مدار السنة وبجميع الأعمال الميكانيكية والمدنية والكهربائية ومنها مواقع تشغيل ناظم الصدر ومواقع تشغيل وصيانة أحواض الخزن وتنظيم كميات المياه الخارجة منها ومتابعة تشغيل وتنظيف السايفونات وصولا الى مواقع المحطة قرب مطار البصرة الدولي.