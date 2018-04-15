الملف الأمني

انفجار عبوة ناسفة في هور رجب جنوبي بغداد * ضبط أسلحة ومتفجرات مخبأة تحت الأرض في سامراء

عملية عسكرية لتفتيش الطريق الدولي غربي الأنبار * إجراءات لإدامة الواقع الأمني المستقر في الديوانية

بغداد – انفجار عبوة

ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية امس الاحد، بأن مدنيا اصيب بتفجير عبوة ناسفة جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت، صباح يوم امس بالقرب من محال تجارية بمنطقة هور رجب التابعة للدورة، ما اسفر عن اصابة مدني بجروح مختلفة” ، مضيفا انه “تم نقل الجريح الى مستشفى قريب، فيما قامت القوات الامنية بفتح باب التحقيق لمعرفة منفذي العملية الارهابية”.

ديالى – تفكيك عبوات

كشف مصدر امني في قيادة شرطة محافظة ديالى امس الاحد عن تفكيك ثلاث عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المصدر الامني ان “خبراء المتفجرات في شرطة ديالى تمكنوا من تفكيك ورفع ثلاث عبوات ناسفة”، مبينة ان “احدى هذه العبوات وضعت على الطريق الرابط بين منطقة الهارونية وقضاء بلدروز، والثانية على الطريق الرابط بين ناحية ابي صيدا وقرية الجيزاني مقابل قرية ابو خنازير” ، مضيفا ان “العبوة الثالثة كانت موضوعة داخل جامع في منطقة الجلالي التابعة لقضاء المقدادية”، مشيرا “تفكيك العبوات وعدم وقوع اية خسائر”.

كركوك – هجوم مسلح

اعلن مصدر أمني في شرطة محافظة كركوك امس الاحد، مقتل شخص اثر هجوم شنه مسلحون على منزل وسط المدينة.

وقال المصدر ان أربعة مسلحين مجهولين هاجموا فجر يوم امس ، بيتاً بشارع المقبرة في حي رحيم ئاوا، وسط المدينة ، مضيفا ان “الهجوم أسفر عن اشتباك بين صاحب الدار والمسلحين، ما أدى الى مقتل احد المهاجمين، فيما لاذ الثلاثة الاخرون بالفرار”.

بابل – اجتماع امني

عقد قائد عمليات الفرات الاوسط الفريق الركن قيس خلف المحمداوي الى جانب مدير شرطة بابل اللواء الحقوقي علي حسن مهدي كوة الزغيبي امس الاحد إجتماعا أمنيا موسعا في بابل بحضور جميع المنظومة الامنية بالمحافظة .

وقال الفريق المحمداوي ان الاجتماع كرس لبحث تعزيز اجراءات الأمن في عموم قاطع المسؤولية ، فيما استعرض مدير الشرطة الاوضاع الامنية ومناقشة السبل الكفيلة لتعزيز حالة الاستقرار الامني، فضلا عن مراجعة الخطط الموضوعة لمسك الارض ضمن جميع قواطع المسؤولية بما يتلاءم مع مستجدات الاحداث من خلال مجموعة من الاجراءات التي ترمي الى تحقيق تواجد امني فعّال على نحو يمكن الأخذ بزمام المبادرة فى التصدي والتعامل مع اي طارئ .

صلاح الدين – ضبط اسلحة

افاد الناطق باسم مركز الاعلام الامني في محافظة صلاح الدين امس الاحد ان القوات الامنية ضبطت اسلحة ومتفجرات مخبأة تحت الارض في مدينة سامراء .

وذكر الناطق العميد يحيى رسول انه استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة ضبطت مفارز الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات سامراء وبالتعاون مع لواء مغاوير القيادة والشرطة الاتحادية كمية من الاسلحة والمتفجرات من مخلفات داعش الارهابي مخبأة تحت الارض في ناحيتي الضلوعية والمعتصم في سامراء” ، مضيفا ان الاسلحة والمتفجرات تحتوى على 16 رأس تفجير لقنابر الهاون و4 عبوات ناسفة وصاروخي ٥٧ ملم ولغمين ضد الدروع وصاروخيRBG7 “.

الانبار – عملية عسكرية

افاد مصدر في قيادة عمليات الأنبار امس الأحد، بانطلاق عملية عسكرية من ثلاثة محاور لتفتيش شمال الطريق الدولي غربي المحافظة.

وقال المصدر إن “تشكيلات الفرقة الأولى من الجيش وبمساندة طيران الجيش والتحالف الدولي شرعت بعملية عسكرية واسعة لتفتيش الصحراء شمال الطريق الدولي غربي الأنبار”، مضيفا أن “العملية انطلقت باشراف قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي بهدف البحث والتحري عن ما تبقى من أوكار تنظيم “داعش” الإرهابي”.

الديوانية – مؤتمر امني

رأس مدير شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء فرقد زغير مجهول العيساوي امس الاحد مؤتمرا امنيا موسعا حضره مدراء الأجهزة الأمنية والاستخبارية والرقابية في المحافظة ومدراء المديريات المساندة ومدراء الاقسام .

وناقش المؤتمرون مجموعة من الإجراءات التي تسهم في ادامة الواقع الأمني المستقر الذي تعيشه المحافظة. وقد أكد قائد الشرطة على أهمية اليقضة والحذر ونشر المفارز والأطواق الأمنية على تجمعات المواطنين إضافة إلى تأمين الحماية الكاملة لجميع مناطق المحافظة .

نينوى – اعتقال ارهابي

اكد الناطق باسم وزارة الداخلية امس الاحد اعتقال عنصر ارهابي بتنظيم “داعش” مع ابنه جنوب شرقي الموصل.

وقال الناطق إن “شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية وتعاون المواطنين القت القبض على احد عناصر تنظيم داعش الارهابي مع ابنه وبحوزتهما مسدس مع كاتم صوت في منطقة حي الساهرون جنوب شرقي مدينة الموصل”.