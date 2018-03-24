مسارحنا تحتفي بيوم المسرح العالمي

متابعة – الصباح الجديد:

تنطلق اليوم احتفالات فناني المسرح العراقي بيوم المسرح العالمي الذي يصادف السابع والعشرين من آذار كل عام، ومن المؤمل ان تشهد مسارحنا العراقية عروضا متنوعة احتفاءا بهذه المناسبة، اذ تستعد دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة لاقامة احتفالها وللفترة من هذا اليوم وحتى بعد غد من الشهر الجاري.

وذكرت زينب القصاب مدير العلاقات والاعلام في الدائرة بان” مسرحيي العراق على موعد مع هذا اليوم الذي ستنضم فيه عروض مسرحية خاصة بالمناسبة فدائرة السينما والمسرح التي دأبت على احياء ايام المسرح العالمي الذي يعد عيدا للمسرحيين في جميع انحاء العالم ستقدم على خشبة المسرح الوطني ثلاثة عروض :الاول مسرحية (توبيخ) للمخرج أنس عبد الصمد والعرض الثاني بعنوان (بانتظار غودو) ،اما العرض الثالث فمن مسرح خيال الظل ومن محافظة بابل بعنوان (السندباد) والتي ستعرض على المسرح الوطني ببغداد بعد غد الثلاثاء في ختام احتفالاتنا ، كما سيلقي خمسة من فنانات وفناني العراق كلمة يوم المسرح العالمي التي ستلقى في جميع دول العالم الى جانب تكريم اربعة من عمالقة الفن العراقي وهم الرواد المخرج سعدون العبيدي والكاتب عادل كاظم والفنانين سليمة خضير وقاسم الملاك”.

من جانب آخر تشهد خشبة قسم المسرح في معهد الفنون الجميلة /الدراسة المسائية في تربية بغداد الرصافة الاولى افتتاح المهرجان المسرحي السنوي الذي يتوافق مع احتفالات يوم المسرح العالمي تحت شعار (فضاءات المسرح فسحة للحرية والجمال ) دورة الفنان الدكتور صلاح القصب على قاعة المعهد للفترة ما بين هذا اليوم الخامس والعشرين لغاية التاسع والعشرين من شهر آذار الجاري وتبدا العروض عند الساعة الثالثة مساءا.

وقال الفنان هاشم الدفاعي رئيس قسم الفنون المسرحية بالمعهد والمشرف الفني على عروض المهرجان “سيشهد مهرجاننا سبعة عروض طلابية تتمثل ب :مسرحية (الآنسة جولي ) للكاتب العالمي اوغست سترينبرغ واخراج الطالب عبد الرحمن فراس ومسرحية (ستربتيز) اخراج الطالب بسام عباس ومسرحية (الحارس ) اخراج الطالب ليث رعد ومسرحية صامتة بعنوان (المحطة) للكاتب قيس القرلوسي اخراج وتمثيل الطالب رضا القرلوسي ومسرحية (البداية) للكاتب العالمي صموئيل بيكت واخراج الطالب رامي هاشم ومسرحية للاطفال بعنوان (الثعلب الذي خدع نفسه) اخراج الطالب احمد اياد واخيرا مسرحية (اشلاء) للكاتب حسن فالح واخراج الطالب علاء الدين محمد علي ،كما سيتم خلال المهرجان تكريم الرائد الفنان الدكتور صلاح القصب.