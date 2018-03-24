أم قصي” إحدى أشجع نساء العالم لعام 2018

الصباح الجديد – وكالات:

نالت السیدة العراقیة “علیة صالح خلف”، المعروفة باسم “أم قصي”، جائزة “النساء الشجاعات في العالم” التي تمنحها وزارة الخارجیة الأميركیة كل عام. وتسلمت ام قصي جائزتها للعام 2018 ،يوم امس السبت في حفل ترعاه میلانیا ترامب زوجة الرئیس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت أم قصي قد آوت مجموعة من طلبة الكلیة العسكرية في منزلها وأنقذتهم من الوقوع في قبضة تنظیم داعش في العام 2014. وكان رئیس الوزراء حیدر العبادي قد كرّم “أم قصي” من أهالي ناحیة العلم التي أمست رمزاً وطنیاً بعد انقاذها 58 عسكريا من مجزرة سبايكر في حزيران 2014.

وجاء تكريم العبادي تثمینا لعملها الوطني في ناحیة العلم، وتأكیداً على الوحدة الوطنیة. وباتت سیرة أم قصي على كل لسان، بعد ان لجأ الیها الناجون من مجزرة سبايكر، فآوتهم وأكرمتهم وأحسنت ضیافتهم ورتبت لهم خروجاً آمناً من المنطقة التي كانت تحت سیطرة داعش لیصلوا إلى أهاليهم سالمین .

ورداً للجمیل الذي غمرتهم به ام قصي، ووفاء لأمومتها، زار الناجون من مجزرة سبايكر هذه المرأة في رمضان الماضي، وتناولوا معها الإفطار للتأكید على وحدة العراق، ونبذا للطائفیة.

وارسلت التهاني الى ام قصي لفوزها بهذا اللقب الكبير وكانت آخرها من رئيس البرلمان العراقي الذي قال في تهنئته انها جسدت صلابة نساء العراق في المحن.