محكمة تحقيق نينوى تصدر أمر قبض بحق أثيل النجيفي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت هيئة النزاهة، أمس الأحد، عن إصدار محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أمر قبض بحق محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إنه تم “صدور أمر قبض بحق أثيل النجيفي محافظ نينوى السابق عن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة”.

من جهته كشف مصدر مطلع، أمس الاحد، سبب اصدار محكمة تحقيق نينوى امر قبض بحق المحافظ السابق اثيل النجيفي.

وقال المصدر في تصريح صحفي، ان “سبب صدور امر قبض بحق اثيل النجيفي من قبل محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، جاء لمنحه قروضاً خلال سيطرة تنظيم داعش على المحافظة في نهاية عام 2014″.

وكانت محكمة جنح الرصافة، المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة المنظّمة، أصدرت في وقت سابق حكماً على محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات؛ استناداً لأحكام المادة 329 من قانون العقوبات” فضلا عن مصادرة جميع امواله ، بناءً على شكوى مقدمة من قبل ديوان الوقف الشيعي.

وتضمّن قرار الحكم وفقاً للوثيقة “إصدار أمر قبض بحق أثيل النجيفي، وفق أحكام المادة 329 من قانون العقوبات لتنفيذ العقوبة بحقه، إضافة إلى منعه من السفر، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة”.

وأكّدت المحكمة أن “القرار صدر استناداً لأحكام المادة 182/أ، الأصولية حكماً غيابياً قابلاً للاعتراض والتمييز”.