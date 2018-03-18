القبض على أخطر قادة الدواعش و”فريد بإجرامه”

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن القاء القبض أحد القادة البارزين بتنظيم داعش في محافظة نينوى.

وذكر بيان للمديرية، أن “مديرية الاستخبارات العسكرية مازالت تطارد فلول الإرهاب المندحر بعزيمة ملؤها الإصرار والتحدي واطاحت برؤوس قادته البارزين ممن تلطخت أياديهم بدماء شعبنا الأبي وقواتنا الأمنية الباسلة”.

وأضاف البيان ” بعملية استخبارية نوعية خطط لها بدقة يتمكن أبطال الاستخبارات العسكرية في قيادة الفرقة 20 وبالتعاون مع اللواء 66 من إلقاء القبض على أحد أبرز قادة عصابات داعش الإرهابية والذي شغل منصب مدير شرطة ما يسمى بـ (ولاية نينوى)”.

وتابع أن ” هذا الإرهابي هو المسؤول عن جميع المصارف العائدة للدواعش، وأحد أبرز المتخصصين بزرع العبوات الناسفة وأشهر المدربين بهذا التخصص، وهو من الذين اسهموا بقتل العديد من المواطنين الأبرياء”.

وبين أنه “ظل متخفياً ومتنكراً في جبال بادوش بعد تحرير الموصل حتى تمكن رجال الاستخبارات العسكرية من استدراجه إلى قرية الشيقرة شمال الموصل والقبض علية بكمين محكم”.

وأوضح البيان “يعد هذا الإرهابي من أهم المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤/١ ومواد قانونية أخرى لما اقترفه من جرائم يندى لها الجبين”.