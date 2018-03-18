بغداد ـ الصباح الجديد: كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن القاء القبض أحد القادة البارزين بتنظيم داعش في محافظة نينوى. وذكر بيان للمديرية، أن “مديرية الاستخبارات العسكرية مازالت تطارد فلول الإرهاب المندحر بعزيمة ملؤها الإصرار والتحدي واطاحت برؤوس قادته البارزين ممن تلطخت أياديهم بدماء شعبنا الأبي وقواتنا الأمنية الباسلة”. وأضاف البيان ” بعملية استخبارية ...
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  • الأحد , 18 مارس 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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القبض على أخطر قادة الدواعش و”فريد بإجرامه”

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن القاء القبض أحد القادة البارزين بتنظيم داعش في محافظة نينوى.
وذكر بيان للمديرية، أن “مديرية الاستخبارات العسكرية مازالت تطارد فلول الإرهاب المندحر بعزيمة ملؤها الإصرار والتحدي واطاحت برؤوس قادته البارزين ممن تلطخت أياديهم بدماء شعبنا الأبي وقواتنا الأمنية الباسلة”.
وأضاف البيان ” بعملية استخبارية نوعية خطط لها بدقة يتمكن أبطال الاستخبارات العسكرية في قيادة الفرقة 20 وبالتعاون مع اللواء 66 من إلقاء القبض على أحد أبرز قادة عصابات داعش الإرهابية والذي شغل منصب مدير شرطة ما يسمى بـ (ولاية نينوى)”.
وتابع أن ” هذا الإرهابي هو المسؤول عن جميع المصارف العائدة للدواعش، وأحد أبرز المتخصصين بزرع العبوات الناسفة وأشهر المدربين بهذا التخصص، وهو من الذين اسهموا بقتل العديد من المواطنين الأبرياء”.
وبين أنه “ظل متخفياً ومتنكراً في جبال بادوش بعد تحرير الموصل حتى تمكن رجال الاستخبارات العسكرية من استدراجه إلى قرية الشيقرة شمال الموصل والقبض علية بكمين محكم”.
وأوضح البيان “يعد هذا الإرهابي من أهم المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤/١ ومواد قانونية أخرى لما اقترفه من جرائم يندى لها الجبين”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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