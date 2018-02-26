أميركا من دون هجرة.. عجوز منكمشة

الركود والانحدار سوف يصيبها

متابعة ـ الصباح الجديد:

قالت واشنطن بوست إن الركود والانحدار، سوف يصيبان الولايات المتحدة بالركود والانحدار، إذا قرر الكونغرس تقليصا كبيرا للهجرة، مضيفة أنه لا يمكن للجمهوريين أن يكونوا دعاة للنمو الاقتصادي ومعارضين للهجـرة في الوقت نفسه، معتبرة أن الأمرين لا يجتمعـان.

واورد رئيس تحرير صفحة الرأي بالصحيفة فريد هيات، في مقال إن خفض معدلات الهجرة ،كما يرغب الجمهوريون ، سيحوّل أميركا إلى يابان أخرى.

وأشار إلى أن اليابان وبسبب تقليصها الكبير للهجرة “أصبحت أمة عجوزا ومنكمشة، فقبل نهاية 2030 سيبلغ أكثر من نصف السكان عمر الخمسين فما فوق، وقبل نهاية 2050 سيكون عدد من بلغوا 65 عاما وما فوق ثلاثة أضعاف عدد من بلغوا 14 عاما وما تحتها”.

ويضيف الكاتب أن معدل الوفيات قد أصبح أكثر بنسبة كبيرة من معدل الولادات. ومن المتوقع أن يتقلص عدد سكان اليابان البالغ 127 مليون نسمة بمعدل الثلث خلال الأعوام الخمسين القادمة.

وقال هيات إن اليابان تعتبـر “نسخة متطرفة لدول العالـم الأول التي تـزداد فيهـا أعمار الناس وتنخفض معـدلات خصوبتهم” وإن من نتائـج ذلك بطء النمو الاقتصادي وتقلص الابتكارات واضمحلال التجديد ونقص الأيدي العاملة والضغط الشديد على العوائد الماليـة للمعاشـات التقاعدية.

ويضيف أن نسبة إعالة كبار السن في اليابان (وهو مصطلح معروف في علوم الاقتصاد والجغرافيا والسكان بأنه نسبة السكان الذين لا يعملون لبلوغهم سن التقاعد إلى من يعملون) أي نسبة من بلغوا 65 سنة وما فوق إلى من يبلغون ما بين 15 و65 عاما ستصل عام 2050 نسبة 71.2%. وفي أميركا ستبلغ في نفس العام 36.4% بدلا من 25.7% عام 2020.

وعزا هيات انخفاض نسبة إعالة كبار السن في أميركا إلى الهجرة. وقال إن هذا البلد لا يزال يجتذب أشخاصا مفعمين بالحيوية والنشاط من جميع أنحاء العالم يقومون هم وأبناؤهم بالحفاظ على تسارع حركة الاقتصاد الأميركي وعلى نمو تعداد السكان، مشيرا إلى أن البيانات الصادرة من مركز بيو للاستطلاع ومن صندوق النقد الدولي تؤيد ذلك.

وتبلغ نسبة الحاصلين على شهادات جامعية بين المهاجرين المعاصرين للولايات المتحدة قرابة النصف (48%) كما أن حوالي ربع عدد شركات التكنولوجيا التي بدأت خلال الفترة من 2008 إلى 2012 تضم أحد المهاجرين على الأقل بين مؤسسيها.