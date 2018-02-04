قائمة جديدة بأسماء ستين مطلوبا للقضاء تلاحقهم السلطات العراقية

من بينهم رغد صدام حسين

بغداد – الصباح الجديد:

اصدرت السلطات العراقية، امس الاحد، قائمة بأسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمات داعش والقاعدة وحزب البعث الذي كان يرأسه صدام حسين.

وذكرت وكالة “فرنس برس” ان “من بين الاسماء التي اصدرتها السلطة العراقية، ابنة رئيس النظام السابق رغد صدام حسين التي تعيش في الاردن حاليا”، مبينة ان “القائمة ضمت أسماء ثمانية وعشرين من كوادر تنظيم داعش، واثنا عشر من قادة تنظيم القاعدة، وعشرين من قادة حزب البعث المنحل، إضافة إلى مناصبهم داخل التنظيمات”.

واشارت الى ان جميع تلك الأسماء عراقية الاصل، ما عدا لبناني واحد هو الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشو، المتهم بتجنيد مقاتلين “للمشاركة في الأنشطة الإرهابية” في العراق، موضحة انه لم يدرج في اللائحة اسم زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي المتواري عن الأنظار”.

ولفتت الوكالة الى ان “اهم الأسماء المدرجة في القائمة، أمراء ومسؤولو قواطع وممولون وداعمون ومنفذو اغتيالات ونصب عبوات ناسفة، ما زالوا فارين رغم انتهاء العمليات العسكرية في البلاد، ومن بين هؤلاء فارس محمد يونس المولى، المشار إليه على أنه “والي أعالي الفرات” ومسؤول الهيئة العسكرية لقاطع ناحية زمار وسد الموصل، إضافة إلى صلاح عبد الرحمن العبوش “المجهز العام لولاية كركوك والمسؤول العسكري لولاية الزاب”.

وأكدت أن “السلطات العراقية ستقوم بالكشف عن أسماء المطلوبين على شكل قوائم”.

ورفض مسؤول أمني رفيع إعطاء الأسباب، إلا أنه أوضح أن أن القوائم تضم “أهم المطلوبين للقضاء العراقي وقررت الجهات الرسمية العراقية نشرها”.

ولم تحدد الوكالة اسماء السلطات التي أصدرت القائمة