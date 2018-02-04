100 مليون دولار منحة جديدة من اليابان للعراق

بغداد – الصباح الجديد:

وافق مجلس النواب الياباني في الأول من هذا الشهر على حزمة جديدة من الدعم الإنساني للعراق بقيمة حوالي 100 مليون دولار امريكي.

وأورد بيان لسفارة اليابان في العراق تسلمت الصباح الجديد نسخة منه ان ” هذا الدعم اقترحته الحكومة اليابانية وان هذه المبادرة اليابانية الجديدة تأتي في الوقت الذي فيه تقرر عقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق في الكويت للفترة 12 – 14 من شباط الجاري

استجابة إلى الوضع الإنساني العصيب في العراق حتى بعد إعلان التحرير الكامل من داعش في 9 ايلول 2017″. وأضاف البيان” سيستثمر هذا الدعم في مجالات عدة، من بينها الأمن الغذائي والماء والصرف الصحي والنظافة والصحة والغذاء وإزالة الالغام وإعادة إعمار البنى التحتية والذي سيتم تنفيذه عن طريق منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية والمنظمات اليابانية غير الحكومية”.

وأشار البيان الى ان “مساهمات اليابان تهدف إلى تخفيف معاناة النازحين والمجتمعات المستضافة في مدينة الموصل والمناطق الأخرى المجاورة لها وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة من عصابات داعش “.