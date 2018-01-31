210.8 مليون دولار لتحسين الكهرباء

دعم بريطاني للعراق تعلنه وزيرة التجارة..

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت البارونة رونا فيرهد وزير التجارة وتشجيع الصادرات البريطانية تقديم دعم سخي يقرب من 211 مليون دولار لتحسين توليد الكهرباء في العراق.

ونقل بيان للسفارة البريطانية في العراق أمس الأربعاء اطلعت عليه “الصباح الجديد”، قول الوزيرة: ان ” مؤسسة تأمين الصادرات البريطانية (UKEF) ستقدم دعما ماليا بقيمة 210.8 مليون دولار في اطار المشروع الثاني المتفق عليه في إطار مذكرة التفاهم للبنية التحتية في العراق والذي تبلغ قيمته 220 مليون دولار لترقية وإصلاح التوربينات القائمة في عشرة مواقع من قبل شركة جنرال اليكتريك (جي أي) لتقديم مصدر طاقة محسن وأكثر أمنا”.

واضافت، ان ” المشروع سيحافظ على 6.5 جيجاوات من الطاقة التوليدية مما يؤدي إلى تشغيل ملايين المنازل في جميع أنحاء العراق”.

واوضحت، ان “شركة جنرال الكتريك ستقدم حلولا متقدمة للحواجز والضوابط (GAP)، وهي تقنية من شأنها تحسين أداء التوربينات الغازية وتمكين محطات توليد الطاقة في مناطق بغداد وكربلاء والقادسية وبابل والنجف والبصرة من العمل بشكل أكثر ديناميكية”.

جدير بالذكر ان قطاع الكهرباء في العراق يعاني من مشكلات كبيرة جدا وتحاول الحكومة من خلال زيادة القدرة التوليدية وبمشروع الخدمة والجباية تقديم الكهرباء بصورة مستمرة للمواطنين.

يذكر ان العلاقات بين العراق وبريطانيا تطورت في الآونة الأخيرة بنحو كبير، وتوجت هذه التطورات بزيارة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، الرسمية للعراق واللقاء بحيدر العبادي رئيس الوزراء، أواخر شهر تشرين ثاني الماضي، ففي تلك الزيارة واثناء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، أعربت عن مواقف الحكومة البريطانية الداعمة للعراق في جميع المجالات وفي مقدمتها التعاون ضد الإرهاب وتوفير غطاء جوي ومعلومات استخبارية ودعم الاستقرار وجهود إعادة النازحين وحقوق الإنسان.