«المسرح».. تستعرض الفرجة العربية في ذاكرة العالم

ورد في العدد الجديد من فصلية «المسرح» التي تصدر عن إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة أن الفرجة العربية عرفت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة لا سيما في الجانب المؤسساتي؛ في إشارة إلى التزايد الملحوظ لعدد المشتغلين بالفن المسرحي وتعدد معاهده وكلياته ومهرجاناته.

ودعت افتتاحية المجلة إلى إعادة التفكير في خارطة الانتشار الدولي للمسرح العربي، خاصة بعد مرور أكثر من مئة سنة على انطلاقة النشاط المسرحي في بلداننا لنتعرف على الحدود والأصداء التي بلغتها تجاربنا وأبحاثنا ورؤانا المسرحية.

وبمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاقة جولتها الدولية، قدمت المجلة تغطية لمشاركة مميزة في المهرجان الثقافي لمدينة مالمو السويدية، انجزتها أخيراً، مسرحية «النمرود» من تأليف الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخراج المنصف السويسي ومحمد العامري.

وفي باب «مختارات» أفردت الفصلية مساحة واسعة لدراستين حول موقع المسرح العربي في العالم، كتب الأولى صبري حافظ وأنجز الثانية سعيد الناجي.

وخصصت المجلة الفصلية محور عددها الجديد لقراءات حول راهن وجديد المسارح العربية، حيث كتب يوسف بحري عن «أطياف المسرح الجديد في تونس وأشباحه»، قارئاً تأثير جماعة «المسرح الجديد» التي ظهرت في سبعينيات القرن الماضي على التجارب الإخراجية الراهنة في بلاده.

من جانبه، سلط أحمد الحناوي الضوء، في مقالته «المسرح المصري: شباب .. وفسحة أمل» على تجارب إخراجية شابة بدأت تعزز وجودها في القاهرة، متخطية التحديات المتعلقة بالتمويل والترويج.

كما كتب في محور العدد، جوان جان، مستعرضاً مجموعة من العروض التي شهدها جمهور المسرح في سوريا وبدت مغايرة وجديدة، فيما قرأ الكاتب العراقي عواد علي مستجدات المشهد المسرحي الأردني انطلاقاً من تجربة المخرج محمد بن هاني.

في باب «دراسات» اسهم الباحث حسين اوعسري بقراءة عن مسرحية «تمارين في التسامح» للمخرج أمين الناسور، من منظور سيميائي، بينما كتبت ميسون علي عن «جماليات الأداء التمثيلي في المسرح المعاصر»، وتحت عنوان «المسرحيون العرب في المهجر: بين صوت الذات وصدى الآخر» جاءت دراسة وطفاء حمادي، فيما كتب محمد لعزيز حول «المسرح المغربي ومسألة التعدد الثقافي».

وفي باب «تجارب وشهادات» كتب صميم حسب الله حول التجربة الإخراجية للراحل المسرحي العراقي فاضل خليل.

وحفل باب «متابعات» بمقالات وتقارير ورسائل حول عروض وندوات ومنشورات ومناسبات مسرحية في الشارقة والقاهرة وعمان وتونس وإستكهولم وأفينيون ودرسدن وسواها.

واختارت الفصلية لباب «نصوص» مسرحية قصيرة تحت عنوان «زواج نأسى له» وهي للكاتب الأميركي ثورنتون وايلدر وترجمها إلى العربية حسين عيد.