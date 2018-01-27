افتتاح جسري القاسم وعمر بن عبد العزيز في الأنبار

ضمن تخصيصات قرض البنك الدولي الطارئ

بغداد – الصباح الجديد:

افتتحت وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة د. مهندس آن نافع اوسي جسر القاسم في محافظة الانبار ، ضمن تخصيصات قرض البنك الدولي الطارئ لاعادة أعمار المناطق المحررة بكلفة 904 الاف دولار بحضور نائب المحافظ الاول للشؤون الفنية وعدد من مدراء الدوائر الخدمية التابعة للوزارة.

وذكرت الوزير ان الجسر تم انجازه من قبل الملاكات الفنية والهندسية لدائرة الطرق والجسور / مديرية طرق وجسور الانبار التابعتين للوزارة ضمن الخطة التي اعدتها الوزارة لاعادة اعمار كل الجسور المتضررة في المناطق المحررة خدمة لاهالي هذه المناطق التي تضررت بفعل الارهاب ، مشيرة الى ان الجسر يربط مدينة الرمادي الجزء الغربي للمحافظة بالمرور السريع / منفذ اطريبيل ، اذ تم انجاز المشروع قبل موعده بشهرين.

واضافت الوزير ان مشروع جسر القاسم الذي تم اعادة اعماره وتأهيله بعد ان تعرض الى تفجير اجزاء من منشئه السفلي ، اذ تضررت منه 3 اعمدة و3 ركائز و24 مسند ارتكاز ، فضلا عن تضرر طبقة الاسفلت والمماشي الجانبية والواجهات الجانبية والسطح من المنشأ العلوي للجسر.

وبينت السيدة الوزير ان مدينة الرمادي تختلف عن السنة السابقة وان للوزارة بصمة واضحة حيث شهدت افتتاح جسرين مهمين ، اضافة الى ان شركة أشور العامة احدى تشكيلات الوزارة مستمرة في تنفيذ اعمال اعادة تأهيل جسر هيت ،والوزارة ماضية في توفير التمويل المالي من اجل إنجاز المشاريع الخدمية ومنها مشاريع مجاري الفلوجة ومجاري الرمادي وكذلك توفير التمويل لجسر الزيتون الذي سوف يستأنف العمل فيه.

كما افتتحت المهندسة اوسي جسر عمر بن عبد العزيز في محافظة الانبار ضمن تخصيصات القرض الطارئ لاعادة اعمار المناطق المحررة.

وقالت الوزير ان مشروع جسر عمر بن عبد العزيز الذي تم انجازه بأشراف مديرية طرق وجسور الأنبار التابعة لمديرية الطرق والجسورالعامة احدى تشكيلات الوزارة له اهمية كبيرة لاهالي الرمادي كونه يسهم في تسهيل وانسيابية حركة المركبات والمواطنين حيث يقع الجسر على قناة الورار الاروائية ويربط جانبي مدينة الرمادي بين منطقة الشقق السكنية وحي التأميم ويبلغ طوله (216 م) وعرضه (12 م) بواقع (9 م) لممري السيارات و (3 م) لممري المشاة كما يضم الجسر 9 فضاءات ومقتربات بطول (100 م) لكل جانب مبينة ان الوزارة تسعى للحصول على التمويل المالي من اجل إنجاز المشاريع الخدمية في محافظة الأنبار كونها من المحافظات المنكوبة بسبب تنظيم داعش الارهابي.

واكدت الوزير ان الوزارة ماضــية فـي جهودها في سبيل النهوض بواقع البنى التحتية وانجاز بقية المشاريع الموكلة اليها وتوفير افضل الخدمات للمواطنين في المحافظة ، اذ كانت الوزارة في طليعة الوزارات الخدمية التي رافقت القوات الامنية في اثناء عمليات التحرير لأعادة الخدمات الاساسية واعمار البنى التحتية من الطرق والجسور وتوفير الخدمات البلدية والماء الصالح للشرب مشيرة الى انه سيتم افتتاح جسر البو فراج في محافظة الأنبار خلال الأيام القليلة المقبلة .