منافسات الأولمبياد العربي الثاني بالشطرنج بدأت أمس

بمشاركة 250 لاعبا يمثلون 17 منتخباً

الشارقة ـ نبيل الزبيدي

انطلقت يوم امس منافسات بطولة الاولمبياد العربي الثاني للشطرنج والتي تضم فعاليات الكلاسيك والسريع والخاطف بالفردي والفرقي للذكور والاناث والاندية الرجال والنساء التي تحتضنها مدينة الشارقة الاماراتية لغاية الرابع عشر شباط المقبل بمشاركة 250 لاعب ولاعبة يمثلون منتخبات العراق والاردن ولبنان وفلسطين واليمن والسعودية والكويت وعُمان والبحرين وتونس والمغرب والسودان ومصر وليبيا والجزائر والصومال فضلا عن الامارات البلد المضيف.

ويتألف الوفد من رئاسة محمد مهدي الحكيم والمدرب المصري محمد احمد ابراهيم واللاعبين علي ليث احمد ضمن فئة المتقدمين للرجال وكارين كمال فئة المتقدمات للنساء واحمد جزا جمال فئة تحت 14 سنة وزيد علاء جاسب تحت 12 سنة وريتاج سعد محسن دون 8 سنوات اناث والحكام الدوليين سعد محسن الكناني وحسين كاظم حسن.

وقال محمد مهدي الحكيم: نتوقع ان يحقق لاعبونا مراكز متقدمة في هذا المحفل العربي اذ تم اختيارهم على ضوء نتائجهم الاخيرة حيث توج اللاعب علي ليث ببطولة العراق للمتقدمين العام الماضي 2017 فيما حصل اللاعب احمد جزا جمال على نحاسية بطولة اسيا بفعالية الخاطف التي جرت العام المنصرم في الامارات وحصل على بطولة العراق للشباب دون 20 سنة وهو بعمر 14 سنة وكذلك حقق المركز السابع في بطولة نهائي العراق للمتقدمين الرجال مبينا ان كارين كمال جلال الدين حصلت على نحاسية بطولة العرب في السودان عام 2016 ومن المتوقع ان تحصد احد المراكز الاولى وفيما يخص اللاعبة ريتاج سعد محسن فانها بطلة العراق للعامين 2014 و2015 دون 6 سنوات وبطلة العراق دون 8 سنوات 2017 وكذلك حصلت على المركز السادس في بطولة اسيا التي احتضنتها طهران عام 2016، وحصد زيد علاء على نحاسية بطولة العرب العام الماضي في مدينة جربا التونسية بفئة 10 سنوات وبطل العراق في النسخة الماضية بفئة دون 12 سنة.

من جانبه اشار الحكم الدولي سعد محسن الكناني: ان الاتحاد العربي اختار نظيره الإماراتي من اجل ستضافة البطولة وكانت الإمارات الخيار الثالث بعد المغرب والأردن، اذ اعتذرت المغرب استضافتها لظروف خاصة، وبعد موافقة الأردن على استضافة بطولة المراحل العمرية فقط على أن تستضيف الإمارات بطولات الكبار، لكن الاتحاد الأردني عاد واعتذر عن الاستضافة.

وعن حظوظ اللاعبين اكد الكناني ان العراق له مكانته على الصعيد العربي بالشطرنج من خلال تواجده في كل البطولات التي يقيمها الاتحاد العربي ولدينا لاعبون ولاعبات بالتنصيف الاول عربيا لاسيما بالفئات العمرية.

شهد اليوم الاول اقامة المؤتمر الفني لممثلي المنتخبات المشاركة بحضور محمد الحسيني الامين العام المساعد للاتحاد العربي بالشطرنج ومهدي عبد الرحيم رئيس لجنة الحكام للاتحاد العربي وخلود الزرعوني مديرة البطولة.

وحددت لوائح الاولمبياد انه يجب ان يكون الحكم الرئيسي لبطولة الرجال والسيدات حكما دوليا ولدية ترخيص دولي ومن خارج الدولة المنظمة، كما يجب ان يكون ملما بقانون الشطرنج وبقواعد المسابقات وانظمة اللعب المختلفة وانظمة كسر التعادل، وان يجيد تماما برنامج التزويج (سويس مانجر) (Swiss Manager ) ويساعد الحكم الرئيسي للبطولة طاقم تحكيمي تختاره اللجنة المنظمة.

ويحصل على لقب البطولة اللاعب الذي يجمع اعلى رصيد من النقاط بنهاية البطولة وفي حال تعادل لاعبين اثنين او اكثر بنفس عدد النقاط، يتم تطبيق انظمة كسر التعادل الدولية المعتمدة والتي سيتم الاعلان عنها قبل بدء البطولة، ويتم منح اللقب للفائز بكسر التعادل، وفي حال تعادل لاعبين اثنين فقط بالنقاط على المركز الثالث يتم منحهما ميداليتين برونزيتين دون الحاجة لكسر التعادل وفي حال تعادل اكثر من لاعبين على المركز الثالث يتم منح الوسام النحاسي للاعب الفائز بالمركز الثالث بكسر التعادل حسب انظمة الاتحاد الدولي للشطرنج.

يحصل اللاعب الفائز بالمركز الاول ببطولة فردي الرجال والمتعادلون معه بالنقاط بحد اقصى ثلاثة لاعبين على لقب استاذ دولي في الشطرنج IM بصفة مباشرة وعلى نورم درجة استاذ دولي كبير GM شريطة انفراده بالنقاط، فيما حصل اللاعبة الفائزة بالمركز الاول فردي السيدات والمتعادلات معها بالنقاط بحد اقصى ثلاثة لاعبات على لقب استاذة دولية في الشطرنج للسيداتWIM بصفة مباشرة وعلى نورم درجة استاذة دولية كبيرة للسيدات WGM شريطة انفرادها بالنقاط . واذا كان البطل او البطلة منفردا يمنح صاحبي المركز الثاني والثالث فيها على لقبFM، WFM طبقا للشروط الصادرة عن الاتحاد الدولي للشطرنج ابتداءً من 1/7/2017.

يطبق نظام كسر التعادل في المسابقات الفردية حسب لوائح الاتحاد العربي للشطرنج والاتحاد الدولي للشطرنج حسب المعايير التالية:

المسابقات الفردية المقامة وفقا للنظام السويسري: يطبق كسر التعادل باتباع الترتيب التالي: نتائج لقاءات اللاعبين معا (اذا كانوا جميعا لعبوا معا). عدد مرات الفوز. نظام بوخولز: اجمالي نقاط خصوم كل لاعب نظام بوخولز الوسطي: اجمالي نقاط خصوم كل لاعب مع حذف نتيجة اقل الخصوم مباراة فاصلة (6 دقائق للابيض – 5 دقائق للاسود مع افضلية التعادل للأسود).

وفيما يخص المسابقات الفردية المقامة وفقا لنظام الدوري الكاملRound Robin فانه تطبق انظمة كسر التعادل باتباع الترتيب التالي: نتائج لقاءات اللاعبين معا، وعدد مرات الفوز ونظام برجر وتقام مباراة فاصلة (6 دقائق للابيض – 5 دقائق للاسود مع افضلية التعادل للأسود).

* موفد الاتحاد العراقي للإعلام الرياضي