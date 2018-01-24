البطل البريء للدكتور حسين سرمك حسن

صدر عن مؤسسة المثقف في سيدني – أستراليا، ودار أمل الجديدة في دمشق – سوريا، للناقد الدكتور حسين سرمك حسن كتاب جديد بعنوان: البطل البريء

يقع الكتاب في 270 صفحة ، وقد زينت غلافه الأنيق لوحة الفنان التشكيلي: فاضل ناصر.

والكتاب قراءة نقدية لرواية المهجري د. قصي شيخ عسكر: قصة عائلة، والتي صدرت عن مؤسسة المثقف مؤخرا.

تناول تفصيلاتها بالنقد والتحليل، للكشف عن مواطن الابداع وقدرة الرواية في التعبير عن ثيمتها أدبيا.

كتب الناقد الدكتور حسين سرمك حسن على الغلاف الخلفي لكتابه:

في روايته “قصّة عائلة” التي أتناولها بالتحليل في كتابي هذا، سطّر الروائي المبدع “قصي الشيخ عسكر” قصّة عائلة مُعذّبة كبرى اسمها “العراق” من خلال عذابات عائلة “آل نجم” الصغيرة وخيباتها. لقد غرس قصي مبضعه السردي الرؤيوي الجسور في عمق لحم محنة العراق وفوضى بيته وتمزّقاته التاريخية حين صدمنا بحقيقة أن أجيال الأبناء العراقية المعصوبة قد تصدّعت نفسيّاً وفكريّاً منذ مذبحة العائلة المالكة صبيحة يوم 14 تموز التي جعلت الأجيال العراقية، وعبر فوضى الممارسة السياسية، “تقترف” “جَريمة” قتل الأب الفعلية المستمرة التي اتُهم بها “بطله البريء” نجم بدلاً من أن “تُنجز” “مُهمة” قتل الأب النفسيّة العظيمة اللازمة للنهوض الحضاري للمجتمعات والتي لم يحققها العراقيون حتى اليوم. وهذه الرواية هي المعالجة العراقية الفذّة – بعد معالجة دستويفسكي العالمية في رائعته “الجريمة والعقاب” – التي تُثبت أنّ انتهاك الابن لحرمة الدم تحت أي شعار حتى لو كان ثورياً يوصله حتماً إلى الجنون.

تمنياتنا للناقد الدكتور حسين سرمك حسن مزيدا من العطاء والابداع.

مؤسسة المثقف – قسم الكتاب