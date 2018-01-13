  • الأحد , 14 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • علاوي وآراس حبيب يؤكدان متابعة سير العملية الانتخابية ومنع التأجيل أو التزوير

علاوي وآراس حبيب يؤكدان متابعة سير العملية الانتخابية ومنع التأجيل أو التزوير

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
إلتقى الأمين العام للمؤتمر الوطني العراقي المهندس آراس حبيب كريم، يرافقه عضو الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الدكتور حسنين معله، نائب رئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي بمكتبه في بغداد.
وبحث الطرفان الشكل العام للوضع السياسي و إمكانية إجراء الإنتخابات المقبلة في وقتها المحدد، واكدا أهمية متابعة سير العملية الإنتخابية ومنع التزوير أو التأجيل.
هذا وأبدى الجانبان دعمهما لجميع الجهود الرامية لإجراء إنتخابات نزيهة وشفافة وفي أجواء مناسبة تمنح الجميع فرصاً متكافئة للمشاركة فيها.
الأمين العام للمؤتمر الوطني العراقي آراس حبيب كريم كان شدد في وقت سابق على ضرورة إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، خلال لقائه برئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم في مكتب الأخير ببغداد قبل يومين.
واتفق الطرفان على أن تأجيل الانتخابات يعد خرقاً دستورياً لا يصب في مصلحة البلاد.
كما جرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والأمنية في الشارع العراقي وأهمية حل النزاعات والمشكلات العالقة من أجل دخول الإنتخابات بظرف ملائم.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق.
رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير.
تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب.
لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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